Google Pixel 6 vs Pixel 5a : Lequel devriez-vous acheter ?

Google complet

Pixel 6

5G pour moins cher

Pixel 5a

Le Pixel 6 est le premier téléphone Google doté d’un processeur auto-conçu qui apporte des capacités d’apprentissage automatique plus puissantes à l’expérience globale du téléphone. Du traitement des photos à partir de capteurs plus récents et plus grands à Google Assistant et plus encore, tout est monté jusqu’à 11. Même l’affichage est plus rapide avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pourtant, le téléphone est légèrement plus cher et la conception de son boîtier d’appareil photo pourrait être un frein pour certains.

À partir de 599 $ sur Amazon

Avantages

Mises à niveau fantastiques de l’appareil photo Performances rapides et fluides Fonctionnalités d’IA puissantes Défilement sans gigue Choix de couleurs amusants

Les inconvénients

Prix ​​légèrement plus élevé La barre de caméra se polarise Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Le Pixel 5a est un téléphone solide qui apporte de nombreuses améliorations intéressantes par rapport au Pixel 4a. Les caméras et le logiciel Pixel conviennent au prix. C’est un excellent achat si vous avez besoin d’un lecteur d’empreintes digitales capacitif et d’une prise casque 3,5 mm. Mais avec le Pixel 6 disponible pour presque le même prix et des fonctionnalités matérielles et logicielles considérablement améliorées, le Pixel 5a semble être moins une bonne affaire.

535 $ sur Amazon

Avantages

Excellente autonomie de la batterie Scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière Appareils photo solides Offre une prise casque Performances correctes

Les inconvénients

Conception ennuyeuse et un seul choix de couleur Pas de taux de rafraîchissement élevé sur l’écran La charge sans fil est manquante Manque de nombreuses fonctionnalités Google AI

Google a certes hésité dans le passé en ce qui concerne ses smartphones haut de gamme. Mais un domaine qui a connu beaucoup de succès était le secteur des téléphones de milieu de gamme. C’est là que le Pixel 5a a été ciblé – et cela avait du sens. Cependant, avec la série de téléphones Pixel 6 maintenant disponibles, pointant carrément vers le marché phare, mais avec un prix plus moyen, le Pixel 5a semble-t-il une aussi bonne affaire ? Heureusement pour vous, nous sommes là pour vous aider à prendre cette décision afin que vous puissiez trouver la meilleure option entre le Pixel 6 et le Pixel 5a.

Plus pour votre argent

Source : Nick Sutrich / Android Central

En 2021, Google a vraiment fait un pas important vers le meilleur jeu de smartphones Android en compétition en apportant non seulement des modifications substantielles à son système d’exploitation sous Android 12, mais également à la conception globale du matériel et au processeur personnalisé. Lorsque nous examinons tout ce qui a changé entre le Pixel 5a et le nouveau Pixel 6, tant de choses ont été améliorées par rapport à tous les téléphones Google qui l’ont précédé. Bien qu’il puisse être inquiétant de changer autant de choses à la fois, il semble que tout se passe très bien.

Dans notre examen du Pixel 6, nous avons pu voir que Google avait consacré beaucoup de temps et de temps à s’assurer que presque tout ce qui avait été utilisé pour créer ce nouvel appareil fonctionnait. En conséquence, le style de conception du Pixel 6 est un changement radical par rapport à ce que nous avons obtenu des précédents téléphones Google. Bien que le design ne convienne pas à tout le monde avec une grande visière d’appareil photo à l’arrière, il existe trois choix de couleurs pour le téléphone et de nombreux excellents étuis.

Pixel 6 Pixel 5a Chipset Google Tensor Qualcomm Snapdragon 765G Mémoire 8 Go 6 Go Stockage 128 Go ou 256 Go 128 Go Dimensions 158,6 x 74,8 x 8,9 mm 156,2 x 73,1 x 8,8 mm Écran 6,4 pouces, 2400 x 1080, OLED, 90 Hz 6,34 pouces 2400 x 1080, OLED, 60 Hz Arrière Appareil photo 50MP, ƒ/1,85, 1,2μm (grand angle)

12MP, /2.2, 1.25μm (ultra-large) 12.2 MP, /1.7, 1.4µm, (large)

16 MP, /2,2, 1,0 µm (ultra large), caméra frontale 8,0 MP, /2,0, 1,12 µm 8 MP, ƒ/2,0, 1,12 µm (large) Batterie 4614 mAh

Charge rapide 30W

Charge sans fil 12-23W

Charge sans fil inversée 5W 4680mAh

Puce de sécurité Titan M2 de sécurité de charge filaire 18W

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Module de sécurité Titan M Poids 207g 183g Résistance à l’eau et à la poussière IP68 IP67 Couleurs Stormy Black, Kinda Coral, Sorta Seafoam Majoritairement noir

Les différences externes sont apparentes, et lorsque nous examinons ce que Google a mis à l’intérieur de ces deux téléphones, les différences internes le sont également. Les points de séparation les plus importants entre le Pixel 6 et le Pixel 5a se trouvent dans les départements processeur et appareil photo.

Jusqu’à la série de téléphones Pixel 6, Google s’appuyait sur les processeurs Snapdragon de Qualcomm comme la plupart des autres fabricants de smartphones Android. Ce sont des puces fantastiques, mais Google ajoute rapidement des fonctionnalités qui utilisent beaucoup d’apprentissage automatique et de puissance de l’IA. Ainsi, pour s’assurer qu’il n’y aurait pas de goulot d’étranglement pour ces processus, Google a créé le Tensor SoC.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Ce processeur permet à de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que Magic Eraser, la traduction en direct grandement améliorée et une grande partie de ce que Google Assistant fait d’être gérée sur l’appareil, plutôt que de nécessiter une connexion Internet. Non seulement cela signifie que ces tâches seront effectuées plus rapidement, mais cela améliore également la sécurité en gardant tout sur le téléphone.

L’autre changement majeur pour le Pixel 6 concerne les caméras. Le Pixel 5a utilise les mêmes capteurs que tous les autres téléphones Google depuis 2107. Bien que ces téléphones aient pris des photos étonnantes, le matériel commençait à montrer un certain âge et à prendre du retard par rapport à la concurrence en termes de qualités globales et de fonctionnalités futures possibles.

Source : Alex Dobie / Android Central

Pour le Pixel 6, Google a opté pour un capteur principal de 50MP au lieu des 12MP utilisés dans les modèles précédents. Ce nouveau matériel permet de collecter plus d’informations, fournissant au Tensor SoC des photos encore meilleures. Maintenant, cela ne signifie pas que le Pixel 5a prend soudainement des photos terribles, mais il offre un choix pour une meilleure photographie à un prix similaire.

Après avoir pris une photo, et tout en la prenant, nous l’examinons sur l’écran du téléphone. Les Pixel 6 et 5a ont des panneaux OLED haute définition, mais le premier apporte un niveau de fluidité que sa concurrence ne peut égaler. L’écran Pixel 6 offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui signifie que tout ce que vous faites sur l’écran aura moins de gigue et se déroulera beaucoup plus facilement que sur le 5a.

Lequel devriez-vous acheter?

Source : Ara Waggoner / Android Central

Aujourd’hui, ces deux téléphones partagent des prix très similaires, et bien que le Pixel 5a puisse voir des baisses de prix à l’avenir, pour quelques dollars supplémentaires, le Pixel 6 offre plus pour votre argent. Si vous devez avoir une prise casque et refuser absolument d’utiliser un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran, le Pixel 6 surpasse le 5a dans presque toutes les catégories.

Le Pixel 5a offre une meilleure autonomie de la batterie grâce au taux de rafraîchissement inférieur de l’écran et à une batterie légèrement plus grande. Cela ne veut pas dire que le Pixel 6 a une faible autonomie de batterie, mais si vous vous éloignez régulièrement d’une source d’alimentation, le 5a peut être le meilleur choix pour vous. Cependant, le Pixel 6 permet une charge filaire plus rapide et peut tirer parti de n’importe quel nombre de chargeurs sans fil ou prendre un excellent chargeur portable.

Si vous cherchez à obtenir un nouveau téléphone Google et que vous avez environ 600 $ à dépenser, pour les 65 $ supplémentaires que le Pixel 6 coûte actuellement au-dessus du 5a, vous obtiendrez beaucoup plus de téléphone et une assistance logicielle plus étendue. En plus d’être une meilleure proposition de valeur, il existe de nombreuses raisons de choisir le Pixel 6 plutôt que le 5a – et à la fin, vous serez probablement heureux d’avoir dépensé l’argent supplémentaire.

C’est si bon

Pixel 6

C’est parfaitement logique

Non seulement le Pixel 6 fournit des appareils photo, une puissance de traitement et un style exceptionnels, mais il le fait à un si bon rapport qualité-prix.

Tellement utilitaire

Pixel 5a

Perdre son attrait

Le Pixel 5a n’est en aucun cas un mauvais téléphone, mais à part la prise casque, le scanner d’empreintes digitales capacitif et une autonomie légèrement meilleure, le Pixel 6 l’a contourné comme le meilleur rapport qualité-prix pour un téléphone fabriqué par Google.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Il bosse

Commencez votre aventure avec le Pixel 6 avec l’une de ces coques

Le Google Pixel 6 a apporté un style coloré à la fête phare et une grosse bosse de caméra. Compte tenu de l’importance des appareils photo du Google Pixel 6, les meilleurs étuis Pixel 6 combinent adhérence, protection et style dans un ensemble complet. Voici quelques-unes des meilleures coques Pixel 6 pour protéger votre nouveau téléphone !