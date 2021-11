Google Pixel 6a : le top 6 des choses que nous attendons du prochain Pixel à petit budget

Les téléphones Pixel de la série A de Google se classent régulièrement parmi les appareils les plus populaires de la société, avec des prix abordables, des fonctionnalités intelligentes et une longue durée de vie du support logiciel. Maintenant, avec le lancement de la série Pixel 6 et entre les mains des fans du monde entier, il est temps de tourner notre attention vers le prochain Pixel à petit budget, le Pixel 6a.

Au cours de la dernière année, la série A a offert un équilibre imprévisible entre la taille, la disponibilité régionale et les options de connectivité. Avec la récente réinitialisation logicielle de la marque Pixel, cependant, il y a beaucoup de choses sur notre liste de souhaits pour le Pixel 6a. Ce sont nos six meilleurs choix.

Source : Google

1. Un processeur Google Tensor

Si Google veut perturber le milieu de gamme comme jamais auparavant, il devrait équiper le Pixel 6a du même processeur Tensor local que le Pixel 6.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le tenseur du Pixel 6a peut sembler exagéré. Mais déplacer toute la gamme Pixel vers le silicium de Google le plus tôt possible aurait beaucoup de sens.

Tensor permettrait à Google de proposer 5 ans de mises à jour vers des Pixels moins chers.

Il permet à Google de continuer à développer des fonctionnalités uniques optimisées par l’apprentissage automatique, et de le faire à son propre rythme sans les rétroporter pour qu’elles s’exécutent sur le silicium Qualcomm pour ses téléphones moins chers. Google bénéficierait également d’une réduction des frais généraux d’ingénierie si le Pixel de la série A utilise simplement le même processeur Tensor que le produit phare Pixel de l’année précédente.

Les pixels haut de gamme pourraient continuer à se différencier grâce à des conceptions plus élégantes, un meilleur matériel de caméra et des écrans supérieurs. Pendant ce temps, Tensor augmenterait le plafond en termes de fonctionnalités basées sur l’IA que Google est en mesure d’offrir dans les téléphones Pixel de milieu de gamme. La série A serait enfin en mesure de rivaliser avec les iPhones moins chers en termes de puissance brute, tout en apportant de la chaleur à des appareils moins chers et plus performants des constructeurs chinois, dont la plupart sont mal pris en charge en termes de mises à jour Android.

Tensor est la principale raison pour laquelle Google a pu offrir cinq ans d’assistance à la série Pixel 6. Un Pixel 6a basé sur Tensor permet à Google d’étendre ce même support à l’espace de milieu de gamme, où les concurrents sont peu susceptibles d’offrir des durées de vie de support aussi généreuses.

Source : Alex Dobie / Android Central

2. Un affichage plus rapide

De nombreux fabricants peuvent proposer des écrans à 90 Hz dans des combinés dont le prix se situe autour du prix probable de 400 à 450 $ du Pixel 6a, et il est temps pour Google de faire de même.

Un affichage plus rapide est l’une des améliorations de la qualité de vie les plus significatives trouvées dans les meilleurs téléphones Android, et bien que 120 Hz soit encore un peu excessif, le passage de 60 à 90 est une amélioration notable. La réponse tactile améliorée rend les appareils plus rapides, tandis qu’un défilement plus rapide rend chaque application plus agréable à utiliser.

De plus, des appareils comme le Pixel 5 et le Pixel 6 montrent qu’il est possible de pousser une image Full HD à 90 Hz sans endommager considérablement la durée de vie de la batterie.

3. Plus de couleurs

Les deux dernières générations de pixels de la série A ont été douloureusement ennuyeuses à regarder. Les Pixel 4a, 4a 5G et 5a n’étaient disponibles qu’en noir, ou dans des couleurs si sombres qu’elles pourraient tout aussi bien être noires. Et bien que ce soit très bien si vous utilisez un étui, nous pensons qu’il est temps de ramener une touche de couleur avec le Pixel 6a.

Il est temps pour un Pixel de la série A dans quelque chose d’autre que le noir.

La couleur est une partie importante de Material You dans Android 12, comme en témoignent les options de coloris proposées dans les Pixel 6 et 6 Pro. (Même le Pixel 6 noir n’est pas vraiment noir, mais deux nuances subtilement différentes de gris moyen.) Il serait donc vraiment décevant de voir le Pixel abordable pour 2022 disponible dans une seule teinte.

Source : Nick Sutrich / Android Central

4. Chargement sans fil

Cela faisait longtemps que la recharge sans fil Qi n’était pas un luxe supplémentaire dans les téléphones les plus chers. Premium Pixels propose cette fonctionnalité depuis trois ans, et elle est présente dans tous les iPhone depuis 2017.

Google n’a pas nécessairement besoin de reproduire les vitesses de charge sans fil plus rapides du Pixel 6 Pro. Mais la possibilité de recharger facilement votre appareil tout au long de la journée est de plus en plus une caractéristique des enjeux de table à tous les niveaux, même dans les combinés plus abordables.

5. Une disponibilité internationale plus large

Le Pixel 5a a été piqué par les problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement mondiale et la pénurie de puces, en particulier autour du Snapdragon 765G de Qualcomm, ce qui a limité la disponibilité aux États-Unis et au Japon. (Des sources indiquent à Android Central qu’un lancement européen et indien pour le 5a était initialement prévu.)

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement devraient durer jusqu’en 2022. Mais nous espérons que Google sera en mesure d’étendre le Pixel 6a au moins aux pays où le Pixel 6 est disponible. Idéalement, l’entreprise serait en mesure d’ajouter l’Inde à cette liste, mais les droits d’importation pourraient entraver le 6a dans ce pays.

Si Google utilise son propre processeur Tensor dans le Pixel 6a, il ne se battra au moins pas pour les mêmes fournitures de puces Snapdragon que tous les autres fabricants.

Source : Hayato Huseman / Android Central

6. Une petite option

Google a fait volte-face au cours des dernières années en ce qui concerne le dimensionnement des téléphones Pixel de la série A. En 2020, le Pixel 4a a initialement été lancé en tant que téléphone plus petit, avant que le 4a 5G ne donne aux acheteurs une option légèrement moins petite. Puis, en 2021, le Pixel 5a n’était disponible que dans un facteur de forme plus grand.

Nous aimerions voir Google revenir aux racines de la série et proposer le 6a en variantes petite et « XL ». L’absence d’un successeur clair au Pixel 5 de poche offre une opportunité pour le Pixel 6a standard de remplir cette place. Pendant ce temps, un Pixel 6a XL, Plus ou Pro pourrait cibler les acheteurs qui souhaitent un écran plus grand sans payer d’argent pour le Pixel 6 Pro.

L’élan récent va certainement dans le sens d’écrans plus grands, car des fonctionnalités telles que la 5G exigent des combinés plus volumineux avec des batteries plus grosses. On ne miserait donc pas forcément sur Google en suivant nos conseils ici.

Le Google Pixel 6a est susceptible de briser la couverture au cours de l’été 2022, avant le lancement d’Android 13. Comme toujours, Android Central est votre source de fuites, d’actualités et de couverture pratique.

Ne flippe pas

Pas besoin de retourner, procurez-vous simplement un protecteur d’écran Samsung Galaxy Z Flip 3

Le nouveau protecteur d’écran PET de Samsung installé en usine sur le Galaxy Z Flip 3 est une nette amélioration par rapport à la génération précédente, mais vous avez toujours besoin d’une protection supplémentaire. Voici les meilleurs protecteurs d’écran tiers pour garder l’écran pliable de votre nouveau téléphone en toute sécurité.