Google Pixel 6a pourrait emprunter le design Pixel 6, laissez tomber la prise casque

Le Google Pixel 6a ne devrait pas être dévoilé avant l’été 2022, mais les rendus du prochain téléphone de milieu de gamme ont déjà fait surface en ligne, le révélant dans toute sa splendeur. Ceci est une gracieuseté du prolifique leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks).

Rapporté pour la première fois par 91mobiles, les nouveaux rendus indiquent que le Pixel 6a aura un design similaire au Pixel 6 standard, ce qui rend difficile la distinction entre les deux. Il semble avoir la même bande de caméra noire que le Pixel 6 à l’arrière, qui abrite les deux caméras et un flash.

Cependant, les rendus manquent d’une caractéristique clé qui était présente sur les précédents appareils Pixel de milieu de gamme : une prise casque 3,5 mm. Si les rendus sont corrects, cela signifie que le Pixel 6a sera le dernier téléphone Google à avoir le port. Cela dit, un port USB-C, un haut-parleur et un microphone sont visibles au bas du téléphone.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Sur le devant, il y a une caméra selfie perforée. L’appareil peut également arborer un écran OLED plat de 6,2 pouces et comporter un scanner d’empreintes digitales intégré, comme les Pixel 6 et 6 Pro. L’absence de capteur d’empreintes digitales à l’arrière, comme le Pixel 5a, le montre.

Le Pixel 6a pourrait être légèrement plus petit que le Pixel 6, comme prévu. On dit qu’il a des dimensions de 152,2 x 71,8 x 8,7 mm. D’autre part, le Pixel 6 mesure 158,6 x 74,8 x 8,9 mm et dispose d’un écran de 6,4 pouces. Le téléphone peut également avoir un dos en verre et une finition bicolore.

Il reste à voir comment le téléphone se compare à certains des meilleurs téléphones Android à petit budget, mais d’autres fuites concernant ses spécifications clés devraient apparaître dans les mois précédant son dévoilement.

La patience est une vertue

Chaque retard de jeu vidéo PS5 en 2021 – et leurs prochaines dates de sortie

Tout au long de 2020, de nombreux jeux de grande envergure ont été retardés en raison de COVID-19. Et l’industrie des jeux a vu cette tendance se poursuivre jusqu’en 2021. Mais malheureusement, alors que nous entrons dans l’automne, attendez-vous à beaucoup plus de retards. Nous avons donc compilé une liste de tous les matchs retardés ou repoussés jusqu’en 2022. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre !