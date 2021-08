Google Pixel Buds A-Series désormais disponible à l’achat en Inde

in

Mettre à jour: Google a annoncé la disponibilité des Pixel Buds A-Series en Inde à partir d’aujourd’hui. La société a également révélé diverses offres à durée limitée et l’article a été mis à jour en conséquence.

Le segment TWS s’est développé à un rythme soutenu dans le pays. Cela a conduit diverses marques à s’aventurer sur ce marché et la dernière en date est Google, qui a lancé les Pixel Buds A-Series en Inde.

Ces écouteurs ont été lancés pour la première fois plus tôt cette année et Google a récemment annoncé qu’il les rendait disponibles sur davantage de marchés. Cette annonce est cependant intervenue un jour après que le géant de la technologie a lancé le Pixel 5a abordable aux États-Unis et au Japon. Pensé, le lancement du Pixel 5a India pourrait ne pas avoir lieu de si tôt.

Prix ​​et disponibilité des Pixel Buds A-Series en Inde

Le prix des Pixel Buds A-series en Inde a été fixé à Rs. 9 999, cependant, en tant qu’offre le jour du lancement, ces bourgeons seront disponibles à Rs. 8.999. Ce prix sera applicable jusqu’au 25 août 2021 minuit.

En tant qu’offre groupée, la série Pixel Buds-A peut être achetée pour Rs. 4 999, si acheté avec le Pixel 4A. Cette offre est également à durée limitée et est disponible jusqu’au 31 août 2021 à minuit.

Les Pixel Buds A-Series peuvent être achetés à partir d’aujourd’hui, c’est-à-dire le 25 août, auprès de Flipkart, Reliance Digital et Tata Cliq.

Bien qu’internationalement, les Pixel Buds A-Series sont disponibles dans au moins deux options de couleurs différentes – Blanc et Olive foncé. La société n’a pas précisé si les deux teintes seront introduites dans le pays.

Spécifications et fonctionnalités des Pixel Buds A-Series

Ces variantes abordables des Pixel Buds d’origine, les Pixel Buds A-Series, sont livrées avec les mêmes pilotes dynamiques de 12 mm que ceux de la variante la plus chère. Bien que ces écouteurs manquent des fonctionnalités telles que la charge sans fil et manquent la prise en charge des commandes de balayage pour ajuster les niveaux de volume.

Ces écouteurs sont livrés avec une fonction de son adaptatif qui augmente ou diminue le volume en fonction de votre environnement. Le son de l’appel est également amélioré à l’aide de nouveaux microphones à formation de faisceau. Les Pixel Buds A-Series sont livrés avec la prise en charge de Google Assistant intégrée et permettent aux utilisateurs d’obtenir une traduction en temps réel dans plus de 40 langues directement dans leur oreille tout en utilisant Google Pixel ou un téléphone Android 6.0+.

Ces langues comprennent l’hindi, le bengali et le tamoul. Pour déclencher la fonctionnalité, l’utilisateur a juste besoin de dire “Ok Google, aide-moi à parler bengali (ou toute autre langue prise en charge)”.

Étant donné que ces têtes sont certifiées IPX4, elles offrent une protection contre les éclaboussures et la transpiration. Les Pixel Buds A-Series offrent 5 heures d’autonomie et jusqu’à 24 heures grâce à l’étui de chargement. Le boîtier prend également en charge la charge rapide et peut offrir 3 heures de lecture avec seulement 15 minutes de charge.

