Google Pixel Buds A-Series reprend de nouvelles astuces avec la dernière mise à jour

Le lundi était consacré à Pixel, Google publiant le dernier correctif de sécurité et la suppression de fonctionnalités pour les smartphones Pixel. Cependant, Google a également mis à jour ses Pixel Buds A-Series avec quelques nouvelles astuces pour améliorer l’audio et rendre la connexion plus fluide.

Comme annoncé à côté de la suppression de la fonctionnalité Pixel, les propriétaires de la série A pourront ajuster leurs basses avec un nouveau curseur dans l’application. Google dit que le nouveau curseur devrait fournir deux fois plus de basses que ce qui était auparavant disponible avec les écouteurs, même avec le « Bass Boost » en option, et les utilisateurs peuvent régler cela de -1 à +4 « avec des options de plusieurs magnitudes ».

Les utilisateurs peuvent également régler les graves et les aigus avec une bascule dans les paramètres du son qui améliore les deux lors de l’écoute de l’audio à des niveaux inférieurs.

Une fonctionnalité pratique de la série A est la possibilité de revenir à un autre appareil lorsque le dernier appareil connecté n’est pas disponible. Cela signifie que lorsque vous retirez vos écouteurs de l’étui de chargement, ils essaieront automatiquement de se connecter à l’avant-dernier appareil auquel ils étaient connectés.

Google indique que ces fonctionnalités seront déployées au cours des prochains jours dans le cadre de la mise à jour du micrologiciel version 282. Les utilisateurs devront activer les « Appareils à proximité » pour que ces fonctionnalités fonctionnent, ce qu’ils peuvent faire dans l’application Pixel Buds.

La mise à jour devrait s’installer automatiquement si vous possédez un Pixel avec Android 10 et supérieur ou l’un des meilleurs téléphones Android avec Android 6 et supérieur. Cependant, Google permet également aux propriétaires de la série A de rechercher manuellement les mises à jour.

Une alternative moins chère

Pixel Buds série A

Assistant Google dans votre oreille

Les Google Pixel Buds A-Series offrent l’un des meilleurs rapports qualité-prix pour les écouteurs sans fil grâce à leur excellent son et à leur accès mains libres à l’Assistant Google. Ils offrent également un grand confort et un son adaptatif pour vous permettre de rester immergé dans votre musique, où que vous soyez.

