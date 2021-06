Google Pixel Buds A-Series vs Google Pixel Buds : qui sont les meilleurs écouteurs ?

Prise familière

Google a ramené ses Pixel Buds, mais au lieu d’une suite améliorée, il a opté pour une variante plus abordable de ses Pixel Buds existants. La paire de la série A laisse quelques petites choses derrière, mais les pièces principales sont toujours en place, et c’est ce qui en fait une cible si attrayante pour vos oreilles.

Avantages

Même qualité sonore pour moins Intégration avec Android et Google Assistant Construction légère et ajustement confortable Boîtier de même taille Charge rapide

Les inconvénients

Pas de gestes de balayage Pas de boîtier de charge sans fil Pas de changement dans la durée de vie de la batterie Toujours pas d’annulation active du bruit

Les Pixel Buds étaient la première tentative de Google de véritables écouteurs sans fil, et ils ont réussi à trouver un bon équilibre entre confort, fiabilité et performances audio. Ce pedigree a constitué la base de la nouvelle série A, mais ce sont les écouteurs qui incluent tout ce qui manque.

Avantages

Bon son Étui de chargement sans fil et chargement filaire USB-C Intégration avec Android et Google Assistant Commandes multimédia fantastiques

Les inconvénients:

Manque d’annulation active du bruit La durée de vie de la batterie pourrait être plus longue Le confort pourrait ne pas être idéal pour tout le monde Les basses pourraient être meilleures

Chaque fois que deux paires d’écouteurs sont aussi similaires, les différences sont soit manifestement évidentes, soit nécessitent des instructions de la part du fabricant. Dans ce cas, c’est un peu des deux car les Pixel Buds A-Series sont entièrement basés sur leurs frères et sœurs plus techniques, ce qui signifie qu’ils ne s’écartent vraiment que lorsqu’il s’agit de certaines fonctionnalités. Essentiellement, la série A est destinée à compléter les Pixel Buds, pas à les remplacer, mais cela peut aussi dépendre de la façon dont vous regardez les écarts ici.

Google Pixel Buds A-Series vs Google Pixel Buds : qu’est-ce qui les distingue ?

Source : Daniel Bader / Android Central

Regardez ces deux sur papier, et les différences ne sont pas du tout apparentes. Eh bien oui, il y a le fait que la série A a un boîtier qui ne se charge pas sans fil, mais les autres mesures sont les mêmes, définissant les mêmes attentes en matière de performances. Les meilleurs écouteurs sans fil disponibles incluent désormais les Pixel Buds, il va donc de soi que la série A trouverait son chemin parmi eux lorsqu’ils sont si proches fonctionnellement.

Sauf que Google fait un jeu budgétaire ici, et il ne pourrait le faire qu’en soustrayant des fonctionnalités qu’il pense que les gens seraient prêts à abandonner pour obtenir ce prix moins cher. Cela vous importera-t-il si vous ne pouvez plus balayer l’extérieur des écouteurs pour régler le volume ou d’autres tâches ? Cela vous dérangera-t-il si les écouteurs de la série A ne s’arrêtent pas aussi rapidement lorsque vous en retirez un de vos oreilles ?

Google Pixel Buds Série A Google Pixel Buds Durabilité IPX4 IPX4 Bud Autonomie de la batterie 5 heures 5 heures Autonomie de la batterie du boîtier 24 heures 24 heures Boîtier de chargement sans fil Non Oui Connectivité Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Assistance numérique Assistant Google Assistant Google Codecs audio pris en charge SBC, AAC SBC , AAC Taille des haut-parleurs Pilotes 6 mm Pilotes 6 mm Annulation active du bruit (ANC) Non Non Mode son ambiant Pas exactement Pas exactement

Cela ressemble presque à couper les cheveux en quatre en ces termes, mais c’est ce qui distingue ces deux-là. Ce sont les petites choses que Google pourrait se permettre de supprimer, plutôt que tout ce qui concerne les performances audio qui pourrait irriter les utilisateurs en quête de cohérence.

Par exemple (jeu de mots), la série A dispose d’un boîtier de charge sans prise en charge de la charge sans fil. Vous devrez utiliser le câble USB-A vers USB-C inclus pour les remplir à chaque fois. Ils prennent en charge la charge rapide, alors branchez-les pendant 15 minutes et vous devriez obtenir jusqu’à trois heures de lecture. La série A, malgré la suppression de quelques fonctionnalités matérielles, n’améliore pas la durée de vie de la batterie, de sorte qu’aucune des deux paires ne détient un avantage. C’est dommage car aller jusqu’à cinq heures par charge – sans annulation active du bruit (ANC) – est assez piéton par rapport aux normes d’aujourd’hui.

Source : Daniel Bader / Android Central

Lorsque la musique joue, il n’y a pas de réelle différence dans la façon dont l’un ou l’autre sonne. C’est plus une aubaine pour la série A car, en tant que paire la plus abordable, il n’est pas déraisonnable de supposer qu’elle ne sonnera pas mieux que la paire la plus chère entre elles. C’est pourquoi ce n’est pas une comparaison avec une mise à niveau en tête, c’est plus un pivot latéral.

Toutes les fonctionnalités audio s’appliquent, y compris la signature sonore, le mode son adaptatif, les alertes d’attention, l’amplification des basses et la fonction de transcription. Étant donné que la série A n’est pas livrée avec ANC ou un mode ambiant, le son adaptatif est la deuxième meilleure chose, où le volume augmente ou diminue en fonction du bruit de fond dans lequel vous êtes immergé. Lorsque vous retirez l’un des écouteurs , ils interrompront la lecture et la reprendront lors de leur remise en marche, mais les Pixel Buds les plus avancés ont deux capteurs de proximité IR, par rapport aux capteurs IR simples de la série A.

Cependant, une grande partie de la viande est encore sur les os. Google a choisi de ne pas toucher du tout au son, qui a ses hauts et ses bas, mais laisse également présager quelque chose à venir. Lorsque l’entreprise supprime une fonctionnalité, cela s’appliquera probablement aux deux paires, donc s’il y a une nouvelle fonctionnalité audio ou un ajustement, la série A est tout aussi susceptible de l’obtenir.

Google Pixel Buds A-Series vs Google Pixel Buds : assistant à la demande

Source : Daniel Bader / Android CentralPhoto : Pixel Buds.

Google a également choisi de ne pas jouer avec l’assistant intégré, vous offrant la même fonctionnalité mains libres que les précédents Pixel Buds. Cela a été l’une des intégrations les plus intéressantes pour n’importe quel assistant vocal et paire d’écouteurs, et il est agréable de voir que la série A en bénéficie exactement de la même manière. Cela s’étend également à la lecture des notifications entrantes, mettant l’assistant au travail de plusieurs manières.

Vous ne pouvez toujours pas faire fonctionner l’une ou l’autre paire de la même manière avec Siri ou Alexa, mais encore une fois, celles-ci sont clairement orientées vers les utilisateurs d’Android et de Google de toute façon. Non pas que vous ne puissiez pas utiliser l’une ou l’autre paire avec des appareils iOS, mais seulement que vous n’obtiendrez pas ce type d’intégration de l’Assistant. Google n’a pas modifié le réseau de microphones de la série A, ils captent donc votre voix exactement de la même manière.

Google Pixel Buds A-Series vs Google Pixel Buds : problèmes de connectivité

Source : Daniel Bader / Android Central

Alors que les Pixel Buds se sont révélés être des écouteurs fantastiques à bien des égards, depuis leur sortie en avril 2020, il y a eu un chœur régulier et à faible volume d’utilisateurs se plaignant de problèmes de connectivité. Deux d’entre eux font partie du personnel d’Android Central, Daniel Bader et Ara Waggoner. Bien que les problèmes ne surviennent généralement que dans les zones d’interférences Bluetooth considérables, la perte de synchronisation entre les écouteurs eux-mêmes ou entre les écouteurs et le téléphone est une expérience frustrante et décourageante.

Google dit qu’il a évité de tels problèmes d’interférence avec les Buds A-Series en raison d’une antenne à gain plus élevé entre les écouteurs et le téléphone, ainsi que la réarchitecture des écouteurs afin qu’ils communiquent indépendamment avec le téléphone plutôt que de s’appuyer sur un système de relais primaire-secondaire. Jusqu’à présent, le rédacteur en chef d’Android Central, Daniel Bader, a fait l’expérience d’une connectivité complètement solide avec les Pixel Buds A-Series, même lorsqu’ils les utilisent dans des zones à haute densité.

Google Pixel Buds A-Series vs Google Pixel Buds : avec lequel choisir ?

Source : Daniel Bader / Android Central

Si vous êtes nouveau sur Pixel Buds, le choix entre ces deux peut se résumer au prix seul. Lorsque deux paires sont si proches l’une de l’autre, ce sont les éléments auxiliaires qui déterminent la direction que vous pouvez prendre. Par exemple, la série A est disponible en deux couleurs : clairement blanc et olive foncé, tandis que les Pixel Buds sont disponibles en clair blanc, juste noir, tout à fait menthe et oh so orange. Gardez à l’esprit que ce sont les écouteurs eux-mêmes qui ont ces couleurs. Le boîtier est toujours du même blanc neutre.

La série A est suffisamment abordable pour figurer parmi les meilleurs écouteurs sans fil bon marché disponibles, ce qui ne fait qu’ajouter à leur attrait. Si le budget compte, le choix est évident. Mais si vous souhaitez disposer de toutes les fonctionnalités technologiques qu’un produit peut offrir et que vous souhaitez risquer des problèmes de connectivité potentiels, les Pixel Buds peuvent être là où vous préférez être.

Alternative abordable

Google Pixel Buds série A

Une version économique des mêmes Buds

Le suivi de Google à ses Pixel Buds réduit quelques fonctionnalités, mais laisse les éléments les plus importants intacts pour une plus grande accessibilité.

Tout avoir

Google Pixel Buds

Sur quoi sont basés les autres Buds

Les Pixel Buds n’ont pas tout ce que vous voudriez dans les écouteurs sans fil, mais ils sont faciles à aimer pour un certain nombre de raisons.

