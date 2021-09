Google Pixel Buds A-Series vs Samsung Galaxy Buds 2 : que devriez-vous acheter ?

A refaire

Pour un rappel, Google n’a pas remanié ses Pixel Buds. Cela les a juste modifiés, leur a donné de nouvelles couches de peinture et les a rendus plus abordables. Pour y arriver, la série A a supprimé quelques éléments, mais une grande partie des originaux restent là où ils sont, et c’est pourquoi ils constituent un choix intrigant parmi les autres écouteurs.

Avantages

Même qualité sonore pour moins Intégration avec Android et Google Assistant Construction légère et ajustement confortable Boîtier de même taille Charge rapide

Les inconvénients

Pas de gestes de balayage Pas de boîtier de charge sans fil Pas de changement dans la durée de vie de la batterie Toujours pas d’annulation active du bruit

Samsung a affiné le profil des Galaxy Buds 2, les rendant encore plus confortables à porter que leurs prédécesseurs. L’ajout d’une suppression active du bruit et de meilleurs pilotes audio place ces écouteurs sur un terrain solide, même s’ils sont assez délicats dans la façon dont vous devez les gérer.

Avantages

Son plus audacieux ANC efficace Ajustement très confortable Bonne autonomie de la batterie Belles options de couleurs

Les inconvénients

L’indice IPX2 n’est pas très durable Les microphones sont des commandes so-so Finicky

Ces deux écouteurs ont des objectifs similaires lorsque l’on examine ce que ces entreprises voulaient accomplir. Les Pixel Buds A-Series sont simplement une variante des mêmes Pixel Buds, mais en mettant l’accent sur l’abordabilité. Les Galaxy Buds 2 sont désormais les écouteurs d’entrée de gamme de Samsung, après avoir remplacé les Samsung Galaxy Buds+, désormais abandonnés. Sous ces auspices, les deux paires de cette confrontation ont de la valeur à l’esprit et deviennent des alternatives intéressantes à leurs alternatives plus chères à cause de cela.

Google Pixel Buds A-Series vs Samsung Galaxy Buds 2 : Qu’est-ce qui les distingue ?

À première vue, les Galaxy Buds 2 semblent sortir en tête. Ils ont des pilotes plus gros, un étui de chargement prenant en charge le chargement sans fil et un support d’assistant vocal plus varié. Il y a plus à cette histoire, et cela dépend en partie de ce qui rend les écouteurs bons pour vous lorsque vous les portez. Par exemple, les Buds 2 sont encore moins durables que les Pixel Buds A-Series.

Les écouteurs de Google sont également plus faciles à appairer et à entretenir en raison de leur intégration plus étroite avec Android. Ceux qui apprécient le couplage et l’accès rapides apprécieront le fonctionnement des Pixel Buds A-Series. Mais pour arriver à un prix inférieur, quelque chose devait disparaître. Dans ce cas, Google a supprimé la charge sans fil, les gestes de balayage sur les écouteurs eux-mêmes et un délai plus long lors de la pause audio une fois que vous avez retiré l’un des écouteurs.

Google Pixel Buds A-Series Samsung Galaxy Buds 2 Durabilité IPX4 IPX2 Durée de vie de la batterie 5 heures 5 heures Autonomie de la batterie du boîtier 24 heures 20 heures (29 sans ANC) Étui de chargement sans fil Non Oui Connectivité Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.2 Prise en charge de l’assistant numérique Google Assistant Bixby, Google Assistant, Siri Codecs audio pris en charge SBC, AAC SBC, AAC, évolutif Taille des haut-parleurs Pilotes 6 mm Pilotes 11,5 mm Annulation active du bruit (ANC) Non Oui Mode son ambiant Pas exactement Oui

Les écouteurs de Samsung s’éloignent un peu plus du véritable territoire budgétaire, car ils ont été équipés de fonctionnalités reprises du Galaxy Buds Pro, plus haut de gamme. Cependant, ils résistent toujours bien aux meilleurs écouteurs sans fil et peuvent tout aussi facilement se retrouver sur la même liste que les Pixel Buds A-Series.

Pour être juste, cinq heures d’autonomie de la batterie ne sont pas très bonnes pour une paire d’écouteurs, même si ce nombre ne reflète que la façon dont les Galaxy Buds 2 jouent lorsque la suppression active du bruit (ANC) est toujours activée. De plus, le boîtier prend en charge le chargement sans fil, alors que Google l’a retiré de ses écouteurs de la série A. Samsung a imposé trois frais supplémentaires, tandis que Google a réussi à en tirer un total de quatre pour son cas.

Étant donné que les Pixel Buds A-Series n’ont pas d’ANC pour étouffer les bruits de fond, l’isolement passif est votre seule retraite. Plus le joint est serré, meilleur est le son global. Google a vu à la fois des éloges et des plaintes sur l’ajustement des précédents Pixel Buds, mais la série A est du même moule. Si vous êtes dans le camp qui les trouve bien adaptés, vous n’aurez probablement pas à vous plaindre car ils se sentent plumeux et efficaces. Si vous n’étiez pas dans ce camp, ceux-ci ne conviendront probablement pas mieux.

Les Galaxy Buds 2 sont parmi les écouteurs les plus confortables disponibles, aussi subjectif que cela puisse paraître. Le cadre plus petit vous sert bien lorsque vous les nichez dans vos oreilles pour obtenir le type d’isolement passif qui aiderait à rendre l’ANC plus efficace. Leur conception légère se prête bien à une écoute prolongée.

Contrairement aux Pixel Buds, le Galaxy Bud 2 a une certaine personnalisation audio via l’application Galaxy Wearable. Bien que limité à six préréglages d’égaliseur, la variance est au moins suffisante pour modifier le son au plus près de votre goût. À part Bass Boost, les écouteurs de Google n’offrent pas le même niveau de réglage audio. Ils n’ont pas non plus de mode ambiant dédié comme les Buds 2. Le plus proche que vous obtenez est le mode Adaptive Sound, qui augmente ou diminue le volume en fonction du bruit de fond auquel vous faites face.

Étant donné que les Pixel Buds A-Series n’ont pas d’ANC pour étouffer les bruits de fond, l’isolement passif est votre seule retraite.

Les deux offrent une pause automatique lorsque vous retirez les écouteurs, sauf que c’est plus cohérent avec la série A. Les Galaxy Buds 2 ont tendance à le faire davantage lorsque vous retirez les deux écouteurs, plutôt qu’un seul, comme avec la série A. Pour la qualité des appels, Samsung avait encore amélioré cela dans les Buds 2, alors que Google avait déjà une bonne chose avec les Pixel Buds.

Google Pixel Buds A-Series vs Samsung Galaxy Buds 2: Continuez à parler

L’un des arguments de vente de Google est que Google Assistant fonctionne de manière transparente avec les Pixel Buds A-Series. Fonctionnalité mains libres qui fonctionne uniquement par la voix, sans jamais toucher le téléphone. Il ne fait aucun doute que la commodité est attrayante, surtout si vous utilisez beaucoup l’assistant vocal. Et cela ne fait que s’améliorer lorsqu’il lit les notifications entrantes, ce qui vous donne moins de raisons d’atteindre votre téléphone lorsque quelque chose de nouveau arrive.

Samsung continue de promouvoir Bixby de la même manière avec ses Galaxy Buds 2, bien que son assistant vocal résident ait du mal à avoir un impact durable. Vous pouvez utiliser Google Assistant comme alternative. Seulement, vous n’obtenez pas le même niveau d’intégration. À cet égard, ils ne sont vraiment pas différents des autres écouteurs qui peuvent faire la même chose.

Google Pixel Buds A-Series vs Samsung Galaxy Buds 2 : avec lequel choisir ?

Une partie de votre choix ici peut se résumer à l’écosystème. Par exemple, si vous possédez un téléphone Pixel, vous pourriez vous pencher vers les Pixel Buds A-Series, alors qu’un téléphone Samsung pourrait vous incliner vers les Galaxy Buds+. Même ainsi, cela ne doit pas être le facteur déterminant puisque vous pouvez utiliser l’une ou l’autre paire avec l’un ou l’autre type de téléphone. A moins que l’esthétique et le confort ne soient plus votre souci. Les Pixel Buds A-Series sont disponibles en deux couleurs : clairement blanc et olive foncé. Les Galaxy Buds 2 sont disponibles en blanc, graphite, olive et lavande.

Les Pixel Buds A-Series pourraient faire partie de la catégorie des meilleurs écouteurs sans fil bon marché, mais les deux peuvent certainement également faire partie des meilleurs écouteurs sans fil. Compte tenu de leur proximité à bien des égards, vous ne vous tromperez probablement pas de toute façon, mais il y a de fortes chances que Google continue de mettre à jour les Pixel Buds A-Series via des mises à jour du micrologiciel.

