Google Pixel ‘Fold’ : actualités, fuites, date de sortie, spécifications et rumeurs !

Les conceptions de téléphones phares n’ont pas beaucoup changé au cours des deux ou trois dernières années – le Galaxy S21 ressemble beaucoup à son prédécesseur – donc si vous recherchez un téléphone qui se démarque, vous devrez vous procurer un téléphone pliable. . Samsung, Huawei et Motorola ont été les pionniers de cette catégorie, et nous sommes à un point où les meilleurs téléphones pliables ne sont plus une démonstration technologique mais tout aussi utilisables que les téléphones traditionnels pour une utilisation quotidienne.

De plus en plus de marques sont sur le point de faire leur incursion dans la catégorie des pliables à mesure que le segment mûrit, et un entrant intéressant devrait être Google. Les dernières fuites indiquent que le géant de la recherche a introduit une option pliable dans la série Pixel dès cette année. Voici ce que vous devez savoir sur le prochain téléphone pliable de Google.

Date de sortie de Google Pixel Fold

À l’heure actuelle, les informations les plus crédibles concernant un pliable Google proviennent du célèbre leaker Jon Prosser, qui a révélé que le Pixel Fold est un vrai produit et qu’il devrait être lancé fin 2021 ou début 2022 :

le google pixel “fold” est une chose réelle – Jon Prosser (@jon_prosser) 25 février 2021

Cette nouvelle a été corroborée par l’analyste d’affichage Ross Young, qui a également suggéré un lancement au quatrième trimestre 2021 pour le Pixel Fold. Le timing est logique car Google dévoile traditionnellement ses appareils phares lors d’un événement en octobre. Le Pixel 5 a été présenté le 30 septembre et a été mis en vente quelques semaines plus tard, et nous avons pu voir un Pixel Fold faire ses débuts lors de l’événement de cette année.

La bêta d’Android 12 a également renforcé l’existence d’un Pixel Fold, nous donnant le numéro de modèle de l’appareil : GPQ72. Nous ne savons pas grand-chose d’autre sur le Pixel Fold pour le moment, mais si l’histoire en est une indication, nous devrions en entendre davantage dans les semaines et les mois à venir.

Tarifs Google Pixel Fold

Samsung a sorti le Galaxy Z Fold 2 pour 1 999 $, mais le fabricant propose un échange généreux qui offre jusqu’à 750 $ de remise lors de la mise à niveau vers le pliable, ce qui le rend encore plus attrayant. Bien sûr, les politiques d’échange de Google pour ses pixels n’ont été nulle part aussi bonnes, mais le passage au matériel de milieu de gamme avec les pixels 2020 signifie que nous pourrions voir une stratégie similaire pour le Pixel Fold.

Google n’a jamais cru à offrir les meilleures spécifications matérielles, s’appuyant plutôt sur l’optimisation logicielle pour offrir une excellente expérience utilisateur. Cela peut également s’étendre au Pixel Fold et, ce faisant, rendre le téléphone pliable beaucoup plus abordable par rapport à ses rivaux.

Disponibilité de Google Pixel Fold

Samsung a une présence mondiale et vend ses téléphones dans plus d’une centaine de pays, mais Google a adopté une stratégie plus mesurée. Le Pixel 5 est disponible sur seulement neuf marchés – Australie, Canada, France, Allemagne, Irlande, Japon, Taïwan, Royaume-Uni et États-Unis – avec du contenu Google pour vendre le téléphone dans certains pays.

Il est peu probable que le Pixel Fold soit vendu en dehors de ces marchés, et Google pourrait même choisir de limiter la disponibilité initiale de son premier téléphone pliable. Par exemple, le Google Pixel 5a sera vendu uniquement aux États-Unis et au Japon, et il est possible que le Pixel Fold soit également limité à ces marchés.

Conception de Google Pixel Fold

Il y a eu des rumeurs d’un téléphone pliable Pixel depuis quelques mois maintenant, avec le média coréen The Elec écrivant en février que Google s’approvisionnait en panneaux OLED flexibles auprès de Samsung pour son prochain téléphone pliable :

Google, quant à lui, a demandé à Samsung Display de développer un panneau OLED pliable d’environ 7,6 pouces.

Comme le propre Galaxy Z Fold 2 de Samsung, l’écran du prochain Pixel Fold serait un design repliable qui se ferme vers l’intérieur. La taille de l’écran de 7,6 pouces est identique à celle utilisée par Samsung sur le Z Fold 2, il est donc possible que Google utilise le même panneau pour le Pixel Fold. Nous avons également entendu dire que le Pixel Fold utilisera probablement le même verre ultra-mince qui différencie le Galaxy Z Fold 2 des autres pliables.

Si Google choisit d’opter pour un design pliable, le Pixel Fold peut ressembler beaucoup au Galaxy Z Fold 2. Google a breveté un design pliable (via Patently Apple) en 2018 qui présente un design intelligent à trois écrans avec une charnière et un écran rectangulaire plus petit qui coulisse pour augmenter l’encombrement de l’appareil. Il est tout à fait possible que le brevet ne se traduise pas par un appareil du monde réel (la plupart ne le font jamais), mais il s’agit néanmoins d’une conception intrigante.

Spécifications de Google Pixel Fold

Google a modifié sa stratégie avec ses produits phares de 2020, choisissant d’utiliser le chipset Snapdragon 765G de milieu de gamme de Qualcomm au lieu du produit phare Snapdragon 865 pour réduire les coûts. Cette décision a particulièrement bien fonctionné pour des appareils comme le Pixel 4a 5G et même le Pixel 5, qui ont considérablement réduit Samsung.

Nous pouvons voir un mouvement similaire pour le Pixel Fold. Le point culminant de tout téléphone Pixel est l’appareil photo, et il sera intéressant de voir si Google change sa formule pour le Pixel Fold. Google s’appuie principalement sur des logiciels pour fournir des photos exceptionnelles – les téléphones Pixel ont utilisé le même capteur matériel au cours des trois dernières années – mais nous sommes prêts pour un changement cette année. Les fuites de Pixel 6 ont fait allusion à des caméras supplémentaires avec des capteurs à plus haute résolution, et il est probable que la nouvelle technologie pourrait également se frayer un chemin vers le Pixel Fold.

Logiciel Google Pixel Fold

Si les caméras sont le principal différenciateur des Pixels, le logiciel est juste derrière. Google a apporté quelques ajouts à Android au cours de l’année dernière pour mieux faciliter les écrans pliables, et il sera intéressant de voir quelles nouvelles fonctionnalités il apporte avec le Pixel Fold. Nous n’avons pas encore vu grand-chose à ce sujet dans Android 12, mais cela pourrait changer avec les prochaines versions.

Avec le lancement prévu du pliable avant la fin de l’année, nous devrions en entendre beaucoup plus sur le Pixel Fold dans les mois à venir.

