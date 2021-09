Google Pixel rend désormais les mises en attente d’appel moins onéreuses au Canada avec cette fonctionnalité

in

Google semble étendre la disponibilité de sa fonctionnalité unique qui est destinée à rester en attente d’appel en votre nom. “Hold for Me” a été repéré en avant-première sur certains téléphones Google Pixel au Canada.

Certains propriétaires de Pixel se sont tournés vers Reddit pour signaler avoir vu la fonctionnalité, qui a fait ses débuts l’année dernière aux États-Unis aux côtés du Google Pixel 5 et du Pixel 4a 5G. La capacité, qui est alimentée par Google Assistant, gère les appels en attente afin que vous n’ayez pas à attendre en ligne jusqu’à ce qu’une personne réelle revienne à l’appel. Cela s’avère pratique si vous êtes multitâche et que vous avez besoin d’appeler l’assistance de votre compagnie d’électricité, par exemple.

Cependant, la fonction n’est disponible que pour les appels vers des numéros gratuits. Il utilise la technologie Duplex de Google pour faire la distinction entre une voix humaine en direct et un message préenregistré. Il peut également reconnaître la musique d’attente, permettant à l’assistant de prendre en charge votre appel et d’afficher des sous-titres en temps réel à l’écran. Lorsqu’un représentant du service client est disponible pour vous parler, l’Assistant vous enverra alors une notification sonore, fera vibrer votre appareil et affichera une invite sur votre écran.

Étant donné que la fonctionnalité est toujours en préversion, sa disponibilité est limitée pour le moment. Selon MobileSyrup, il ne fonctionne actuellement qu’avec les Pixel 3 et 4a 5G. Vous aurez peut-être également besoin d’un téléphone Pixel exécutant Android 12 bêta et de la dernière version bêta de l’application Google Phone installée sur votre appareil.

Pour utiliser la fonctionnalité, appuyez simplement sur une fenêtre contextuelle de l’application Téléphone si elle est disponible pour vous. Sinon, accédez au menu à trois points de l’application et accédez à la section des paramètres, où vous trouverez l’option pour l’activer.

Cela dit, certains utilisateurs ont affirmé via Reddit qu’ils disposaient de la fonctionnalité sur leurs téléphones fonctionnant sous Android 11. Il semble donc que Google déploie Hold for Me en tant que mise à jour côté serveur. La fonctionnalité devrait être mise en ligne sur certains des meilleurs téléphones Android, y compris le Pixel 5a, à la sortie de la phase de prévisualisation.