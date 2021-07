Google Pixel Watch : actualités, fuites, date de sortie, spécifications et rumeurs

Depuis les débuts de la stratégie portable de Google, il s’est toujours appuyé sur d’autres OEM pour porter le flambeau du matériel pour ses logiciels. Cependant, cela ne signifie pas que les fans de Wear OS, et d’Android Wear avant lui, n’ont pas réclamé une smartwatch officielle du géant du logiciel.

Après des années de rumeurs sur un appareil portable de marque Google qui se sont toujours soldées par une déception pour les fans de Wear OS, 2021 semble être l’année où une Google Pixel Watch pourrait arriver aux côtés de la gamme Pixel 6. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur la Pixel Watch.

Pour le moment, nous n’avons rien d’officiel de Google concernant la sortie d’une Pixel Watch cette année. Cependant, beaucoup plus de fuites et d’informations indiquent que c’est l’année où une montre intelligente de marque Google arrivera. Quand ce n’est pas encore officiel non plus, mais si nous suivons les miettes des annonces matérielles précédentes de Google, nous pouvons avoir une bonne idée de quand.

Dans le passé, Google organisait ses événements de lancement Pixel à l’automne, le plus souvent en octobre. Nous n’avons aucune raison de penser que cette année sera différente. On s’attend à ce que la Pixel Watch soit annoncée aux côtés des appareils Pixel 6 lors du même événement, et j’espère que nous pourrons voir ce que Google a concocté à ce moment-là.

Quand la smartwatch sortira-t-elle ? Cette question est un peu plus trouble par rapport à ce que nous savons. En adoptant la même approche de la date de sortie que nous pour le moment de l’annonce, si la Pixel Watch est annoncée lors du même événement, les ventes seront probablement dans quelques semaines après son dévoilement. C’est le cycle que Google a suivi avec la plupart de ses anciens appareils Pixel, et en croisant les doigts, nous obtenons également un revirement rapide cette année.

Montre Pixel : Prix

Le coût est autre chose qui est largement en suspens pour la Pixel Watch attendue. Comme il s’agit de la première incursion de Google dans la fabrication de sa propre montre connectée, nous ne pouvons que spéculer à ce stade. Google pourrait adopter une approche de milieu de gamme pour la Pixel Watch, similaire à ce qu’il a fait avec le Pixel 5 de l’année dernière. Cette année, Samsung se lance dans le jeu Wear OS avec la Galaxy Watch 4 et devrait se pencher davantage sur la catégorie premium avec un prix plus élevé.

Alors que Google a opté pour une stratégie plus milieu de gamme l’année dernière avec ses smartphones, cette année s’annonce différente. On pourrait faire valoir que dans le passé, même lorsque ce n’était pas totalement évident, certains pensaient que Google a toujours été milieu de gamme mais facturait un prix phare. Les informations dont nous disposons à ce stade pour le Pixel 6 suggèrent que nous obtiendrons le premier vrai Pixel premium, de sorte que la Pixel Watch peut également être facturée à un prix plus élevé.

Montre Pixel : Modèles

À ce stade, nous n’avons pas vu grand-chose suggérant que Google envisage plusieurs modèles de Pixel Watch. Contrairement à Samsung, qui a traditionnellement proposé plusieurs options pour sa série Galaxy Watch. Bien que nous prévoyions au moins deux versions de la Samsung Galaxy Watch 4 de cette année, il semble actuellement qu’un seul modèle de la Pixel Watch soit en route, mais nous pourrions être surpris plus tard.

Montre Pixel : Conception

Bien que nous ne nous attendions pas à voir plus d’un seul modèle de Pixel Watch, si les fuites sont vraies, nous pouvons obtenir plus d’un modèle. Plus tôt cette année, les rendus de la Pixel Watch ont été divulgués pour nous donner un aperçu de la smartwatch supposée.

Comme vous pouvez le voir sur les images, la montre arbore un design très minimal avec peu ou pas de lunettes. Il semble également que Google ira avec un seul bouton ; j’espère que c’est une couronne rotative. En ce qui concerne les options de couleur pour le boîtier de la montre, il semble qu’il y aura à la fois un choix noir et argent pour les utilisateurs.

L’une des choses qui se démarque de cette conception est le bracelet de montre et la façon dont il s’attache à la montre. Les rendus montrent que le bracelet entre directement dans le boîtier de la montre, et bien que cela soit joli, cela rendra le remplacement des bracelets de montre extrêmement difficile. Nous espérons que, puisque ces images sont des rendus divulgués et non officiels, si nous obtenons une montre Pixel cette année, Google dispose d’une stratégie de fixation de bracelet de montre plus universelle comme la plupart des autres montres intelligentes Android que nous avons aujourd’hui.

Montre Pixel : Spécifications

Source : Derrek Lee / Android Central

Les informations concernant les spécifications de la rumeur Google Pixel Watch sont minces pour le moment, mais nous avons des idées assez solides sur ce à quoi s’attendre en termes de logiciel. Comme mentionné ci-dessus, Samsung lance sa première montre Wear OS cette année, en grande partie parce que Google et Samsung co-développent un nouveau système d’exploitation.

Wear OS 3.0, comme nous nous attendons à ce qu’il soit appelé, apportera de nombreuses améliorations à la plate-forme smartwatch. Les applications s’ouvriront jusqu’à 30% plus rapidement, et il y aura une interface utilisateur actualisée, plus d’options de personnalisation, un sélecteur de tâches et bien d’autres, qui donneront une nouvelle vie au système d’exploitation stagnant.

Quant aux spécifications matérielles, elles sont très peu connues. La taille, le poids, la capacité de la batterie et d’autres spécifications de la montre sont toujours secrets. Bien que rien ne soit officiel, nous sommes Google pour utiliser son premier processeur sur mesure dans les prochains téléphones Pixel 6, et il se dit qu’une version portable pourrait apparaître dans la Pixel Watch. Ce serait un changement bienvenu par rapport aux précédentes montres Wear OS qui utilisaient des processeurs Qualcomm, même si des montres comme la TicWatch Pro 3 utilisant son Snapdragon 4100 fonctionnent assez bien – un nouveau système d’exploitation et un nouveau chipset seraient parfaitement adaptés.