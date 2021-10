Google Pixel Watch : est-ce que ça va vraiment arriver ?

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Depuis la nuit des temps (d’accord, cela ne fait que quelques années), les rumeurs de Google Pixel Watch circulent autour du moulin à rumeurs proverbial. Je ne me souviens même pas de la date des premières rumeurs de Pixel Watch, mais depuis ce temps, nous n’avons toujours vu aucune preuve réelle et crédible qu’une Pixel Watch existe même. Alors pourquoi Internet continue-t-il à devenir fou à propos de la sortie par Google d’une montre intelligente propriétaire ?

Il peut y avoir des raisons pour qu’une Pixel Watch existe, mais cela ne veut pas dire que cela va arriver. Google a d’autres plans pour sa poussée significative de wearables dans les prochaines années. Ce n’est pas parce que nous en voulons tous un que c’est la bonne décision pour Google.

La stratégie Wear OS de Google a toujours été axée sur les tiers

Depuis sa création, Wear OS (alors Android Wear) a toujours eu pour objectif de fournir des logiciels aux fabricants tiers de montres connectées. Les premiers partenaires matériels de Google – Samsung, LG et Motorola – ont fourni le matériel, et Google a développé et mis à jour le logiciel. Cette stratégie s’est poursuivie depuis. Même après la grande mise à jour de Wear OS 3, Google semble plus intéressé à fournir des logiciels, y compris des applications et des services, aux montres Wear OS plutôt que de se concentrer sur le matériel. Il y a une raison à cela.

Comme Android proprement dit, Google tire la majeure partie de son argent de services comme la recherche et YouTube. Il a fallu très longtemps aux périphériques matériels, tels que les téléphones Pixel, pour à peine s’inscrire dans les rapports de résultats trimestriels de Google. Même s’il semble que Google soit devenu sérieux au sujet du matériel ces dernières années, ce n’est pas là qu’il gagne de l’argent. Mis à part le matériel, une Pixel Watch permettrait-elle à Google de gagner plus d’argent sur les applications et les services ? Probablement pas. La même version de Wear OS qui apparaîtrait probablement sur une montre Pixel est déjà disponible sur Samsung, Fossil et d’autres montres Wear OS.

De plus, les montres connectées ne sont pas les mêmes choses que les smartphones, qui font partie intégrante de nos vies. Tout le monde n’a pas besoin d’une montre connectée. Le développement de matériel Wear OS de première partie serait un risque beaucoup plus considérable, sans parler d’un gouffre financier beaucoup plus important, pour l’entreprise que de simplement fournir le logiciel.

Les montres connectées sont extrêmement difficiles à développer. Même les meilleurs sur le marché – l’Apple Watch Series 7, Garmin Venu 2 et Galaxy Watch 4 – ont tous de nombreux défauts qui peuvent faire ou défaire l’expérience pour beaucoup de gens. Google connaît les dangers de la moitié du matériel, et il ne tentera sûrement pas de le faire à nouveau. Le drame d’affichage du Pixel 2 XL a terni les efforts matériels de l’entreprise pendant très longtemps. Google aurait besoin d’être à fond sur le matériel pour qu’une Pixel Watch réussisse, et il ne semble pas que ses récents efforts sur le marché des wearables aient montré que cela soit une priorité pour l’entreprise.

Demandez-vous pourquoi une Pixel Watch doit exister

Je vais le dire clairement : Google a besoin d’une bonne raison pour créer une montre Pixel, et j’ai du mal à penser à plusieurs raisons pour lesquelles une devrait exister.

Pensez au lancement du téléphone Pixel. Google avait de nombreuses raisons de penser qu’il pourrait réussir avec du matériel de première partie sur un marché où l’iPhone existait. Le premier Google Pixel a montré ses prouesses photographiques basées sur l’apprentissage automatique qui rivalisaient avec les meilleurs téléphones avec appareil photo du marché. Le premier Google Pixel a reçu des mises à jour directement de Google le premier jour sans temps d’attente de plusieurs mois. (Rappelez-vous, c’était dans un monde où le terme «fragmentation Android» était évoqué à chaque événement Apple.) Le premier Google Pixel était également un véhicule pour le tout nouvel assistant Google, qui ferait sans aucun doute beaucoup de choses à l’entreprise. d’argent via la recherche.

Si Google consacrait du temps et des efforts à la création de matériel Wear OS de première partie, il faudrait une raison pour que ce matériel se démarque. Je n’ai aucun doute que l’entreprise pourrait fabriquer une montre intelligente d’apparence malade, mais elle devrait avoir une sorte de facteur X, ou une raison pour que suffisamment de personnes achètent une montre Pixel par rapport à la dernière montre intelligente Galaxy Watch ou Fossil.

Si une Google Pixel Watch pouvait battre la concurrence en termes de durée de vie de la batterie, ce serait peut-être une raison suffisante pour que Google lance sa propre montre connectée. Mais vu à quel point Wear OS 3 a été gourmand en batterie sur la Galaxy Watch 4, je doute que Google ait des astuces super secrètes pour économiser la batterie qu’il économise pour son propre matériel.

Si Google avait créé une Pixel Watch, cela serait probablement arrivé avant l’acquisition de Fitbit, pas après.

Le suivi de la condition physique est un autre problème pour les montres intelligentes (et peut-être un autre domaine potentiel où Google pourrait surpasser la concurrence). De nombreuses personnes utilisent leurs montres connectées comme trackers de fitness. Si Google pouvait fournir une expérience plus cohérente et précise que la Galaxy Watch 4 ou les dernières montres connectées Fitbit, alors peut-être qu’elle pourrait se démarquer de la foule du fitness. Cependant, je ne pense pas qu’il y ait une possibilité que cela se concrétise.

N’oubliez pas qu’au lieu de fabriquer ses propres appareils de suivi de la condition physique, Google vient d’acheter Fitbit, une entreprise qui fabrique du matériel de première partie depuis des années. Google s’appuie fortement sur les algorithmes et les pools de données de Fitbit pour en savoir plus sur ce dont les gens ont besoin dans un appareil portable. Si une Pixel Watch avait existé, elle serait probablement arrivée avant l’acquisition de Fitbit, pas après.

Une montre Google Pixel sous un autre nom

Fitbit connaît le matériel portable. Il fabrique des trackers de fitness et des montres intelligentes depuis des années, et il a affiné ses algorithmes de suivi de la santé pour fournir des données précises à ses utilisateurs. Il collecte ensuite ces données pour affiner encore plus les choses afin de continuer à améliorer ses produits. En d’autres termes, Fitbit est un vétéran du monde des wearables. Il n’est pas étonnant que Google s’est tourné vers Fitbit alors qu’il était sur le marché pour développer ses efforts en matière de wearables.

Si Google créait une montre connectée de marque Pixel, il le ferait sous son propre nom, pas celui de Fitbit. Cette stratégie semble totalement arriérée compte tenu des 2,1 milliards de dollars qu’elle vient de dépenser pour la société de wearables la plus populaire au monde.

Fitbit est déjà un nom reconnaissable et digne de confiance dans l’industrie des wearables. Google n’est… pas tellement.

Encore une fois, Fitbit connaît le matériel portable et Google connaît les logiciels portables. Pourquoi diable Google fabriquerait-il une montre connectée de marque Google et n’utiliserait-il pas les efforts matériels ou la reconnaissance de la marque de Fitbit ? Si quoi que ce soit, Google a du travail à faire pour faire de son nom – car il est associé aux appareils portables – un nom familier.

Fitbit est déjà un nom familier. La stratégie de marque inclusive et axée sur la famille de l’entreprise a fait en sorte que tout le monde – enfants, adultes, ceux qui ont beaucoup d’argent à dépenser, ceux qui n’en ont que peu – peut avoir un Fitbit au poignet.

Nous savons qu’une montre connectée Fitbit exécutant Wear OS est en cours de développement. Malheureusement, nous n’avons aucun détail sur le moment où cela pourrait arriver ou à quoi cela ressemblera, mais nous savons que cela arrive. Google possède Fitbit et Fitbit fabrique une montre connectée Wear OS. Je suis presque sûr que c’est ce qui se rapproche le plus d’une Pixel Watch dans un avenir prévisible.

Cela n’en a peut-être pas l’air, mais j’aimerais que Google fabrique une Pixel Watch. Je veux cela vrai Apple Watch rival pour les utilisateurs d’Android. Je veux une montre avec des mises à jour rapides, un suivi de la condition physique stellaire et une excellente autonomie. Si cela se produit, je pense que cela viendra de Fitbit, pas de Google. Google en a assez dans son assiette, et je ne pense pas que l’ajout de matériel Wear OS lui profitera de manière quantifiable.