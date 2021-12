Google Pixel Watch peut venir avec un nouvel assistant, utilisez une puce Exynos

Eric Zeman / Autorité Android

La rumeur veut que la prochaine montre intelligente de marque Pixel de Google inaugurera une nouvelle version de Google Assistant pour Wear OS. Il est également possible que la smartwatch soit alimentée par une puce Samsung Exynos, et non par une puce Qualcomm Snapdragon. Comme toujours, il est important de prendre les premières rumeurs avec un grain de sel.

Après des années et des années de rumeurs, les preuves s’accumulent que Google fabrique en fait une montre connectée Pixel. Bien que nous ne sachions pas si elle sera connue sous le nom de « Pixel Watch », diverses sources ont révélé l’existence d’une smartwatch phare fabriquée par Google. Nous avons vu des cadrans de montre prétendument divulgués qui seront vraisemblablement disponibles sur le nouvel appareil, et un rapport qui détaille la conception potentielle et le nom de code de la montre.

Nos amis de 9to5Google ont découvert encore plus de détails sur la prochaine smartwatch. En fouillant dans le code caché dans l’application Google, 9to5Google a trouvé une mention de « PIXEL_EXPERIENCE_WATCH », suggérant que Google pourrait se pencher sur la marque Pixel pour son portable. Selon un récent rapport de Business Insider, Google réfléchit toujours en interne au nom de l’appareil.

Nous avons remarqué récemment que Wear OS 3, même quatre mois après son lancement, manque toujours l’une de ses fonctionnalités les plus importantes : Google Assistant. Il y a de fortes chances qu’une nouvelle version de l’assistant pour Wear OS fasse ses débuts sur la nouvelle montre de Google.

Les smartphones Google Pixel récents sont livrés avec une version de l’assistant Google appelée « assistant de nouvelle génération », qui permet à l’appareil de modifier les paramètres de l’appareil, de trier les photos et d’effectuer diverses autres tâches hors ligne. 9to5Google a trouvé des preuves de l' »assistant de nouvelle génération » lié à l’appareil avec le nom de code « Rohan », suggérant que la montre pourra exécuter plus de fonctions via l’assistant Google que les autres montres Wear OS qui utilisent des versions plus anciennes de l’assistant.

Voici à quoi ressemblera probablement le nouvel assistant sur l’appareil Rohan :

Enfin, la publication mentionne qu’il est possible que la montre intelligente Pixel renonce au dernier chipset portable de Qualcomm, le Snapdragon Wear 4100 Plus, au profit d’une puce Samsung Exynos. Il n’y avait aucune mention de la puce Exynos dans le rapport, bien qu’il soit possible que Google puisse utiliser le même SoC que celui de la Galaxy Watch 4, le Samsung Exynos W920.

Comme toujours, assurez-vous de prendre ces rumeurs avec un grain de sel. Rien n’est confirmé tant que cela ne vient pas de Google. Cependant, nous ne manquerons pas de signaler d’autres rumeurs présumées de Pixel Watch au fur et à mesure de leur apparition.

