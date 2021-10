Google Pixel Watch serait toujours en cours, mais pas quand vous pensez

Les fans de Wear OS peuvent être déçus d’apprendre que Google n’aurait pas l’intention d’annoncer la rumeur de Pixel Watch lors de son prochain lancement de smartwatch.

Le leaker Jon Prosser, qui a eu un assez bon bilan ces derniers temps avec les fuites de Google/Pixel, a suggéré lundi que la Pixel Watch ne serait pas lancée avant le premier trimestre 2022.

Montre Pixel Ne vous y attendez pas à l’événement de demain. Aux dernières nouvelles, il a été retardé jusqu’au premier trimestre 2022. Cela se produit toujours, mais pas demain. https://t.co/Rd0dGN3yek – Jon Prosser (@jon_prosser) 18 octobre 2021

Prosser a précédemment déclaré que la Pixel Watch était prévue pour un lancement en octobre ou au premier trimestre 2022, mais apparemment, il est peu probable qu’une annonce se produise demain. Nous avons contacté Google pour voir si les allégations de la montre et de son retard sont vraies et nous ferons un rapport si et quand nous recevrons une réponse.

Les rumeurs de Pixel Watch sont revenues dans l’esprit des consommateurs lorsque de prétendus rendus d’occasion ont été dévoilés plus tôt cette année. Cependant, depuis lors, les détails sur l’appareil ont été rares.

Si un tel appareil est lancé, que ce soit cette semaine ou au premier trimestre 2022, il exécutera probablement Wear OS 3, après la Galaxy Watch 4 mais avant la plupart des meilleures montres Wear OS du marché. Nous pourrions également enfin voir l’intégration Fitbit que Google a taquinée plus tôt cette année.

Si une Pixel Watch est en route, il serait sage de la lancer le plus tôt possible, surtout compte tenu de tout le battage médiatique que le Pixel 6 reçoit. Cependant, avec la pénurie de semi-conducteurs qui continue de ravager l’industrie mobile, Google attend peut-être le moment d’accélérer sa production. Après tout, Google pourrait très bien décider de concevoir sa propre puce de smartwatch comme il l’a fait pour le Pixel 6 et comme Samsung l’a fait avec sa propre smartwatch.