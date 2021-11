Google Play autorisera bientôt les paiements via des applications tierces en Corée du Sud

Le gouvernement sud-coréen a récemment adopté un amendement au Telecommunications Business Act, interdisant à Google et Apple d’imposer leurs propres solutions de paiement aux développeurs. Peu de temps après l’adoption de la loi, les régulateurs antitrust sud-coréens ont infligé à Google une amende de 207 milliards de KRW (environ 177 millions de dollars) pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles.

Pour se conformer à la nouvelle loi, Google a maintenant décidé d’autoriser les développeurs à ajouter un système de facturation alternatif dans l’application aux côtés du système de facturation du Play Store pour les utilisateurs du pays.

Google affirme que les changements lui permettront non seulement de se conformer à la loi, mais également de continuer à investir dans Android et Google Play, et de fournir une expérience utilisateur transparente que les gens attendent du Play Store.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : Google

Les développeurs du pays pourront ajouter un autre système de facturation intégré à l’application pour les utilisateurs de mobiles et de tablettes. Au moment du paiement, les utilisateurs peuvent décider s’ils souhaitent continuer à utiliser le système de facturation de Google Play ou l’autre.

Cependant, la société a averti que les systèmes de facturation alternatifs pourraient ne pas offrir les mêmes protections ou fonctionnalités que le système de facturation de Google Play offre sur les meilleurs téléphones et tablettes Android.

Le propre système de facturation de Google propose également un large éventail d’options de paiement, notamment des cartes-cadeaux Google Play et des points Play. Selon Google, plus de 1,5 million d’utilisateurs sud-coréens ont utilisé des cartes-cadeaux Play cette année, et plus de 12 millions se sont inscrits aux points Play. Google dit qu’il est essentiel de continuer à proposer la facturation Play en tant qu’option en Corée du Sud, car les consommateurs du pays « apprécient ces fonctionnalités ».

Google partagera les détails de mise en œuvre pour les développeurs dans les semaines et les mois à venir, ce qui signifie que les utilisateurs en Corée du Sud ne pourront pas utiliser d’autres systèmes de facturation intégrés avant le début de l’année prochaine.