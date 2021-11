Google Play commence à proposer d’autres méthodes de facturation en réponse aux demandes du gouvernement

Une nouvelle option est disponible en Corée du Sud

Le procès d’Epic Games contre Google et Apple a non seulement mis en lumière un comportement anticoncurrentiel présent dans les deux magasins d’applications, mais a également rendu public les efforts visant à bloquer les méthodes de facturation de tiers sur ces plates-formes. La Corée du Sud n’avait rien de tout cela, et un projet de loi adopté par l’Assemblée nationale du pays, largement surnommé la « loi anti-Google », empêche Google d’imposer la facturation du Play Store aux développeurs publiant des applications sur Google Play. Nous voyons maintenant Google se conformer, et la société prendra en charge les méthodes de facturation tierces sur les applications téléchargées à partir de Google Play, mais il y a quelques problèmes.

Les paiements via l’application peuvent désormais être gérés via un système de facturation alternatif, plutôt que d’utiliser celui de Google. Si, par exemple, un service souhaite offrir aux utilisateurs un moyen de souscrire à un abonnement mensuel via son application Android, il peut désormais le faire en utilisant sa propre méthode de facturation.

Mais, comme je l’ai mentionné précédemment, il y a une poignée de captures.

Bien que les développeurs puissent désormais utiliser leur propre facturation, ils doivent toujours prendre en charge celle de Google aux côtés de la leur. Ils ne peuvent pas renoncer entièrement au système de facturation Google Play ; ils peuvent simplement ajouter une méthode alternative par-dessus. En fait, la façon dont Google présente cela, les utilisateurs auront le choix entre la facturation Google Play et la facturation par un tiers. Ensuite, il y a aussi le fait que l’utilisation d’une méthode de facturation tierce ne permet pas non plus aux développeurs d’empêcher Google de prendre une part. La réduction que l’entreprise prend sera plus faible – elle tombe à 11% par rapport aux 15% habituels que Google prend de la plupart des développeurs d’applications. Mais il y a toujours une coupe Google à la fin, qui, nous le savons, n’est pas la solution que tout le monde voulait voir.

De plus, si vous vous attendiez à ce que ce changement soit pris en charge en dehors de la Corée du Sud, bonne chance. Le changement n’est apporté que pour se conformer à la loi coréenne, et non par bonne volonté de Google, ce qui signifie que les Américains continueront probablement à payer pour des choses via Google Play dans un avenir prévisible.

Ces changements sont-ils suffisants pour satisfaire les législateurs coréens ? Nous devrons attendre et voir.

