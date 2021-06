Google Play contre les fausses applications : renforce le système d’authentification des développeurs | La technologie

in

Google renforce le système d’authentification des développeurs d’applications qui vendent leur travail sur Google Play. La mesure vise à réduire le marché des applications fausses, infectées par des logiciels malveillants ou trompeuses.

Les magasins d’applications mobiles des grands géants de la technologie ont une série de procédures, de réglementations et de registres qui cherchent à éliminer les applications qui tentent de tromper les utilisateurs ou qui cachent des logiciels malveillants. Cependant, le combat s’intensifie.

Avec la montée de la cybercriminalité, nous voyons également des applications plus dangereuses sur le Web. Certains proviennent de magasins d’applications bien connus auxquels des utilisateurs comme Google Play font confiance. Mais on peut aussi y trouver des escroqueries que les mesures appliquées par Google ne détectent pas.

Pour renforcer ce système, Google a ajouté nouvelles restrictions et barrières Ils s’adressent aux développeurs d’applications, à ceux qui les créent et les vendent en magasin ou qui les proposent gratuitement. Ce contrôle accru des développeurs vise à améliorer la sécurité des utilisateurs.

Avec cette annonce la société annonce que les développeurs qui souhaitent proposer leurs applications dans le magasin devront vérifier leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone et fournir des détails supplémentaires comme une adresse physique. Une double vérification sera effectuée pour vérifier que la personne essayant d’activer un compte est la vraie.

Google indique dans son article que l’objectif est “de s’assurer que chaque compte est créé par une personne réelle avec de vraies coordonnées”. Selon The Record, ce mouvement coïncide avec la création d’un marché parallèle dans lequel les gros vendeurs créent plusieurs comptes que d’autres peuvent utiliser. Un troc avec lequel des applications frauduleuses peuvent être téléchargées et les comptes correspondants sont vendus 86 $ selon une capture publiée dans ce média.

Google s’engage à ne pas exposer les données personnelles des développeurs “ne seront pas publiques” et ne seront utilisées que pour “nous aider à confirmer votre identité et à communiquer”. De plus, une vérification en deux étapes sera facilitée pour ces comptes.

Les modifications seront appliquées progressivement. Ce premier mois, les comptes peuvent être identifiés comme personnels ou commerciaux et les coordonnées des comptes existants peuvent être vérifiées. Plus tard, en août, de nouveaux comptes devront entrer dès le début en fournissant ces informations et en activant le système de vérification. L’adaptation complète au nouveau système devrait être achevée d’ici la fin de cette année.