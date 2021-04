Google Play déploie l’optimisation de l’installation d’applications pour crowdsourcer l’utilisation de votre application pour des installations plus rapides

Posséder un smartphone Android signifie qu’il y a de fortes chances que vous sachiez comment installer des applications Android. Cela signifie également qu’avec les applications les plus riches en fonctionnalités en cours de développement, l’installation et la mise en route d’une nouvelle application peuvent prendre un certain temps, en particulier lors de l’utilisation de certains des meilleurs téléphones Android bon marché. Google a travaillé pour que les utilisateurs accèdent plus rapidement à leurs applications préférées, et le dernier effort pourrait bientôt arriver sur le Play Store.

9to5Google a repéré des références dans la dernière version du Play Store à une nouvelle fonctionnalité à venir sur le Play Store appelée “Optimisation de l’installation d’applications”. Selon un document d’assistance associé, le service collectera des données sur la manière dont les utilisateurs interagissent pour la première fois avec les applications et adaptera les moyens d’accélérer le processus d’installation.

Si l’optimisation de l’installation d’application est activée, votre appareil indique à Google les parties de l’application auxquelles vous avez accédé et dans quel ordre lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois après l’installation. Ces informations sont combinées avec des données d’autres personnes qui utilisent l’application pour trouver des tendances et identifier les parties de l’application qui sont les plus importantes pour tout le monde.

Selon Google, cela aidera les applications non seulement à s’installer plus rapidement, mais aussi à s’ouvrir et à fonctionner plus rapidement, réduisant ainsi la charge du processeur sur votre smartphone. Et bien que la fonctionnalité puisse sembler invasive, Google veille à ne pas collecter d’informations d’identification spécifiques sur les utilisateurs exécutant cette fonctionnalité. Il ne collectera pas non plus de données sur d’autres applications ou sur tout contenu lié à l’utilisateur, et les utilisateurs auront la possibilité de désactiver la fonctionnalité à tout moment.

La fonctionnalité n’est pas en ligne, mais les références et la documentation d’assistance indiquent qu’il ne faudra peut-être pas longtemps avant que cette fonctionnalité fasse ses débuts dans le Play Store.

Un utilisateur de Twitter a informé XDA-Developers que l’optimisation de l’installation de l’application Play Store a commencé à se déployer, selon un avis que l’utilisateur a reçu sur son téléphone. L’avis comprend une brève explication de la fonctionnalité et permet aux utilisateurs de savoir qu’elle peut être désactivée dans les paramètres:

Source: Twitter via XDA-Developers

La fonctionnalité ne semble pas être largement disponible, mais elle est susceptible de commencer à atteindre plus de smartphones dans les jours ou les semaines à venir. L’utilisateur utilise un smartphone Pixel avec Android 12 Developer Preview 3 installé. Cependant, les développeurs XDA n’ont pas été en mesure d’activer la fonctionnalité sur leur propre smartphone Pixel avec DP3, ce qui indique qu’il peut s’agir d’une version côté serveur.