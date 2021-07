Google Play expulse 9 applications avec 6 millions de téléchargements, a volé le mot de passe Facebook | La technologie

in

Les applications infectées par des chevaux de Troie continuent de voler des données sur Google Play, et nous nous demandons si Google devrait faire plus que les expulser.

C’est une routine qui se répète presque toutes les semaines : Google expulse certaines applications de Google Play pour avoir installé des chevaux de Troie sur les mobiles des utilisateurs. Il est temps d’exiger que vous fassiez plus que simplement les expulser.

A cette occasion, comme l’a découvert le site Dr Web, il s’agit de 9 applications avec plus de 6 millions de téléchargements qui ont volé des mots de passe Facebook.

Parmi eux, celui qui se démarque le plus est Photo PIP, une application très populaire, avec 5,8 millions de téléchargements, qui est utilisé pour ajouter des cadres et des effets aux photos. c’est aussi réussi Traitement de la photo, plus que 500 000 téléchargements. Il était utilisé pour ajouter des effets spéciaux ou créer des puzzles avec des photos.

L’arnaque est presque aussi ancienne qu’efficace : offrir gratuitement des fonctionnalités populaires et recherchées, pour que les victimes installent les applications. S’il y a quelques années c’était les applications de lampe de poche, maintenant ce sont elles qui permettent éditer des photos, ajouter des effets, etc.

Ou bien applications pour nettoyer les fichiers temporaires sur votre mobile et récupérer de l’espace. OU ALORS applications avec l’horoscope du jour, qui a incroyablement atteint 100 000 téléchargements.

Une fois l’application installée, le piège arrive : avoir la possibilité de supprimer les publicités, si vous vous connectez avec votre compte Facebook. Ceux qui ont accepté étaient redirigés vers un faux site Facebook (le phishing classique), où ils ont volé le nom d’utilisateur et le mot de passe Facebook lorsque la victime l’a présenté.

La liste de applications bannies de Google Play pour avoir volé des mots de passe Facebook sont les suivants. Si vous les avez installés, désinstallez-les immédiatement :

Traitement des photos PIP Nettoyeur de déchets photo Inwell Fitness Horoscope Daily App Lock Keep Lockit Master Horoscope Pi App Lock Manager

C’est quelque chose qui dure depuis des années, et la réaction de Google est toujours la même : expulser ses créateurs. Certains escrocs peuvent reprendre leurs activités sur Google Play en 10 minutes, en changeant de nom.

Il est temps que Google et d’autres entreprises font plus que simplement expulser. En fin de compte, ce sont des cybercriminels qui ont tenté d’escroquer et de voler leurs utilisateurs, et Google lui-même. Pourquoi n’y a-t-il aucune plainte à ce sujet? S’il y a des entreprises qui ont de l’argent pour cela, ce sont Google ou Apple.

Il est évident qu’ils ne veulent pas faire trop de publicité à ce sujet, car la réalité est que Il existe des milliers d’entreprises frauduleuses qui tentent de voler les données des utilisateurs de Google Play.

Mais c’est précisément cette impunité et cette punition zéro qui encouragent les cybercriminels à continuer d’essayer.

Une autre option est que Google renforce les mesures de sécurité lors de l’acceptation des développeurs qui publient sur Google Play. Avec de la documentation, des photos et d’autres données qui certifient l’identité réelle de ces personnes, et où elles ont leur siège, afin qu’elles puissent être signalées s’il s’agit d’escrocs.

Malheureusement, quelque chose nous dit que les choses vont continuer comme avant, avec des milliers d’utilisateurs victimes de vol de compte parce qu’ils font confiance à la sécurité de Google Play, et ils pensent que si une application est dans le magasin, elle est sûre.

Malheureusement, comme on le voit, ce n’est pas le cas. C’est donc à nous de nous protéger. Comme on dit toujours, de nos jours un bon antivirus, aussi bien sur PC que sur mobile, est quelque chose d’essentiel.