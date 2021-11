Google Play met désormais en avant les jeux optimisés pour les Pixel 6 et 6 Pro

Google a fait passer le jeu mobile à un nouveau niveau avec la sortie d’Android 12, qui comprend une multitude de nouvelles fonctionnalités qui améliorent votre expérience de jeu. Le tableau de bord du jeu est l’une de ces fonctionnalités, et il est désormais disponible sur les Google Pixel 6 et 6 Pro.

L’onglet Jeux du Google Play Store présente désormais un carrousel dédié en haut avec des titres optimisés pour la série Pixel 6, comme l’a repéré 9to5Google. Lorsque vous appuyez sur un titre compatible, une bulle flottante apparaît, vous permettant d’ouvrir la superposition du tableau de bord du jeu, où vous pouvez accéder aux principales options d’optimisation.

Cependant, sélectionner le mode de votre choix n’est actuellement pas une tâche facile. Pour commencer, vous devez activer manuellement la fonctionnalité en allant dans le menu Paramètres, en sélectionnant « Général », puis en appuyant sur « Applications ». Vous pouvez ensuite accéder à la page Paramètres du jeu pour activer la fonctionnalité.

Après cela, vous pouvez afficher la liste des options en appuyant sur la vignette « Optimisation » dans le tableau de bord du jeu. Vous aurez trois options : performances pour la fréquence d’images la plus élevée, standard pour les paramètres par défaut et économiseur de batterie pour une durée de vie prolongée de la batterie.

La liste complète des jeux compatibles comprend :

Minecraft Happy Color – Color by Number Roblox Hearthstone 8 Ball Pool Standoff 2 Temple Run 2 Idle Hereos Clash of Clans Parchisi STAR Online Carrom Pool: Jeu de disque Parking multijoueur Asphalt 9: Legends Real Cricket 2020 Words With Friends 2 Word Game FIFA Soccer League of Legends: Wild Rift Marvel Concours des Champions Saint Seiya Awakening: Les Nuits du Zodiaque World of Tanks Blitz Magic Tiles 3 Mobile Legends: Bang Bang Ludo Club – Jeu de dés amusant Shadow Flight 2 Talking Tom Hero Dash Score! Hero 2022 Scrabble GO-Classic Word Game RAID: Shadow Legends Gardenscapes NBA 2K20 Summoners War

La fonctionnalité ne semble pas être disponible sur d’autres appareils Android 12 pour le moment, il semble donc que seuls les propriétaires de Pixel 6 puissent l’utiliser pour le moment. Cependant, Google a précédemment déclaré que l’expérience serait disponible sur certains des meilleurs téléphones Android plus tard cette année.