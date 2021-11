Google Play permettra aux développeurs d’utiliser des systèmes de facturation alternatifs en Corée du Sud, alors qu’Apple n’a pas encore apporté de modifications

Le gouvernement sud-coréen a récemment adopté une loi interdisant à Apple et Google d’obliger les développeurs à utiliser leurs systèmes d’achat intégrés dans l’App Store et Google Play respectivement, et Google a maintenant annoncé des changements pour se conformer à la loi.



Dans un article de blog, Google a déclaré qu’il donnerait aux développeurs la possibilité d’ajouter un système de facturation alternatif dans l’application aux côtés du système de facturation du Play Store pour les utilisateurs de smartphones et de tablettes Android en Corée du Sud. Google a déclaré que les utilisateurs pourront choisir le système de facturation à utiliser lors du paiement, comme le montre l’exemple d’image ci-dessus, et la société prévoit de fournir aux développeurs plus de détails « dans les semaines et les mois à venir ».

Google prévoit toujours de facturer des frais de service sur les achats intégrés effectués via un système de facturation alternatif, mais cela réduira les frais de quatre points de pourcentage. Pour la « grande majorité » des développeurs, cela signifie que les frais passeront de 15 % pour les transactions via le système de facturation de Google Play à 11 % pour les transactions via un autre système de facturation.

« Comme toute entreprise, nous devons avoir un modèle durable pour continuer à améliorer nos produits tout en maintenant des protections importantes pour les utilisateurs », a déclaré Google, expliquant pourquoi il facture des frais de service sur le Google Play Store. « Tout comme cela coûte de l’argent aux développeurs pour créer une application, cela nous coûte de l’argent pour créer et maintenir un système d’exploitation et une boutique d’applications qui rendent ces applications facilement et en toute sécurité accessibles aux consommateurs. »

Google a également averti que les systèmes de facturation alternatifs pourraient ne pas offrir les mêmes protections de sécurité et de confidentialité que le système de facturation de Google Play.

Pendant ce temps, Apple n’a pas encore apporté de modifications à la facturation de l’App Store en Corée du Sud. La société a précédemment déclaré que la loi » exposera les utilisateurs qui achètent des biens numériques à d’autres sources à un risque de fraude, portera atteinte à la protection de leur vie privée, [and] rendent difficile la gestion de leurs achats », tout en rendant le contrôle parental moins efficace.

En octobre, Apple a déclaré au gouvernement sud-coréen qu’il était « déjà en conformité avec la nouvelle loi et n’avait pas besoin de modifier sa politique de magasin d’applications », selon .. Nous avons contacté Apple pour commentaires et nous mettrons à jour cette histoire si nous avons des nouvelles.