Google Play Services est la nouvelle plate-forme Android

Google a apporté l’une des meilleures fonctionnalités de confidentialité d’Android 11 à chaque téléphone Android que la société prend toujours activement en charge, et il l’a fait grâce à la magie des services Google Play.

Bientôt, chaque téléphone exécutant une version d’Android 6 ou une version ultérieure pourra révoquer automatiquement les autorisations système si vous n’avez pas utilisé l’application depuis un certain temps. Android 6 est la coupure car c’est aussi la version minimale qui prend en charge la dernière adaptation de la bête qu’est Google Play Services. Il est également assez ancien et vous allez trouver des logiciels plus récents sur tous les meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter en 2021, ainsi que sur les moins bons.

Ce déménagement est plus important pour votre vie privée qu’il n’y paraît à première vue. Dans une interview avec l’équipe de confidentialité de Google, j’ai longuement discuté avec la chef de produit et spécialiste de la confidentialité Charmaine D’Silva de cette fonctionnalité lorsqu’elle était nouvelle. Son explication explique pourquoi c’est important :

« Il y a tellement de fois où nous interagissons avec des applications et les utilisons parce qu’à ce moment-là, c’est vraiment important. À mesure que nous nous éloignons de cette situation, cette application peut ne pas être quelque chose que vous utilisez tout le temps, nous utilisons donc le même type de pensez à la révocation de l’autorisation. Imaginons que vous visitiez une nouvelle ville et que vous deviez utiliser une application pour le covoiturage ou visiter des attractions locales. Lorsque vous partez, les gens ne reviennent généralement pas et suppriment ces applications très fréquemment s’ils ont un téléphone avec beaucoup de stockage. Cette application peut toujours avoir accès à toutes les autorisations que vous avez accordées, qui étaient tout à fait appropriées et pertinentes à l’époque. Mais si vous n’utilisez pas vraiment cette application, elle ne devrait pas avoir accès à ces autorisations. plus long.”

Son exemple dans notre interview était une hypothèse à laquelle beaucoup d’entre nous pourraient s’identifier : vous êtes dans une nouvelle ville pour travailler et vous installez une application de livraison locale pour manger un morceau pendant que vous passez une nuit à être productif. Vous obtenez votre repas, vous appréciez votre repas et une fois rentré chez vous, vous n’utilisez plus jamais cette application. Vous ne devriez pas être d’accord avec le fait de rester en vie en arrière-plan, de rechercher votre position ou de vérifier depuis combien de temps votre écran est allumé, car vous ne bénéficiez plus de l’utilisation de l’application.

Une application que vous n’utilisez pas ne devrait pas collecter vos données.

À compter d’Android 11, 39 jours après la dernière utilisation d’une application, toutes les autorisations que vous avez accordées sont automatiquement révoquées. Vous recevez une notification, vous pouvez donc choisir de l’empêcher, mais à part cela, aucune intervention de votre part n’est requise. Vos données sont également plus en sécurité.

Cela fait vraiment comprendre la puissance des services Play et pourquoi Google a travaillé dur pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. En tant que personne qui valorise la confidentialité, la responsabilité personnelle et le choix de l’utilisateur, je n’aime pas l’idée d’une “plate-forme” étendue de services Google Play, mais je vois la raison pour laquelle elle a tellement évolué. J’aimerais juste qu’il y ait d’autres alternatives que celle de Google.

Beaucoup d’entre nous veulent juste que nos téléphones soient en sécurité et fassent des choses cool.

Je reconnais également que la plupart des utilisateurs préfèrent savoir que leur téléphone est plus sécurisé et que leurs données sont plus protégées contre les tiers par défaut, car Google peut le faire. Les services Play sont aussi puissants que le niveau de contrôle de l’entreprise qui a réellement fabriqué votre téléphone sur le logiciel. Google fait des exceptions pour les applications d’administration d’appareils comme celles qui se trouvent sur un téléphone fourni par l’entreprise, mais à part cela, tout est équitable et les services Play ont le dernier mot.

Il devait pourtant en être ainsi. Google a tout fait pour rendre Android plus facile à mettre à jour, et nous avons vu à quel point cela peut fonctionner. Certaines entreprises sont plus disposées à investir du temps et de l’argent (Samsung vient à l’esprit), et nous avons vu des mises à jour de sécurité rapides ainsi qu’un niveau de service, de support et de mise à jour de plate-forme plus long en raison des changements apportés au fonctionnement d’Android.

Les services Play peuvent donner trop de contrôle à Google, mais quelqu’un doit prendre les choses en main.

Mais toutes les entreprises ne sont pas investies pour s’assurer que vous aimez votre téléphone après l’avoir acheté comme Samsung. Il existe encore de nombreuses entreprises qui font moins que le strict minimum pour assurer la sécurité et la mise à jour du logiciel de votre téléphone. Google ne peut pas avoir cela car il retient toute la plate-forme. Ainsi, lorsque se tenir la main et aider à rendre les choses faciles n’a pas fonctionné, une nouvelle façon d’atténuer les problèmes et de prendre en charge des fonctionnalités plus uniques a dû se produire. C’est ce qu’il a fait.

Un composant fermé écrit en interne par Google et distribué sur chaque téléphone Android avec ce niveau de contrôle est-il une bonne chose ? Peut-être pas. Je dis que non, mais je dis aussi que c’est nécessaire. Je sais que c’est bon pour l’écosystème Android dans son ensemble et vous permet d’utiliser un appareil que vous aimez plus longtemps que vous ne pourriez le faire sans. Au final, c’est un point positif pour tout Android.