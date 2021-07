Google fournit aux développeurs d’applications Android plus de précisions sur les politiques et les mises à jour à venir qui entreront en vigueur à partir du 1er septembre. Les politiques nouvelles et mises à jour sont destinées à rendre le Play Store plus sûr pour les meilleurs téléphones Android et incluent des restrictions contre le spam d’applications et les « sugar dating ” applications.

Alors que Google interdit déjà les applications qui encouragent le paiement pour des actes sexuels, la société clarifie davantage cela avec un texte supplémentaire. La politique indique désormais que le Play Store interdit les applications faisant la promotion de « rendez-vous rémunérés ou d’arrangements sexuels dans lesquels un participant est censé ou implicitement fourni de l’argent, des cadeaux ou un soutien financier à un autre participant (« rencontres sucrées »). »

Comme l’a noté Android Police, ces types d’applications de “rencontres” ne manquent pas sur le Play Store, mais cela pourrait changer une fois que la politique mise à jour entrera en vigueur le 1er septembre. Et bien que ce genre d’actes puisse toujours se produire sur d’autres applications de rencontres. , Google semble cibler uniquement les applications qui « font la promotion » de ces services.

De plus, Google s’attaque aux comptes de développeurs dormants, affirmant qu’ils sont destinés aux “développeurs actifs qui publient et gèrent activement des applications”. Après un an de dormance, Google peut fermer le compte et le développeur perdra l’accès aux données qui lui sont associées, même après avoir créé un nouveau compte développeur.

Cependant, Google accordera des exceptions aux comptes de développeur avec des applications qui ont plus de 1 000 installations et maintiendront un certain niveau d’engagement au cours des 90 jours précédents, comme les achats intégrés.

La société note qu’elle informera les développeurs avant de fermer leurs comptes, avec des avertissements de 60 jours, 30 jours et 7 jours.

Parmi les nouvelles mises à jour figurent également des clarifications sur la lutte de Google contre les titres d’applications trompeurs. Pour représenter au mieux l’application, les titres ne peuvent pas inclure d’émoticônes, d’émoticônes, de symboles spéciaux ou trompeurs ou de mots écrits en majuscules à moins qu’ils ne fassent partie du nom de la marque.

Vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous pour un aperçu de ces nouvelles politiques et mises à jour ou en savoir plus sur la page d’assistance.