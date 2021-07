Google Play Store révise sa politique de contenu et interdit les applications de « rencontres sucrées »

in

Une interdiction générale a été placée par le géant des moteurs de recherche sur le contenu sexuel

Politique de contenu révisée du Google Play Store : À partir du 1er septembre, les applications “Sugar Dating” sur Google Play Store sont interdites, a annoncé le géant des moteurs de recherche parmi d’autres changements destinés à restreindre le contenu sexuel. En dehors de cela, Google Play prévisualiserait également les identifiants d’ensemble d’applications, ajouterait des exigences pour la nouvelle politique familiale et améliorerait également sa politique d’application. Les politiques entreraient en vigueur à partir du 1er septembre de cette année, ainsi que la politique relative aux appareils, la politique d’autorisations et la politique d’abus de réseau, entre autres.

Lire aussi | Google supprime 71 132 éléments de contenu en mai, 83 613 éléments en juin en Inde : rapports de conformité

Bien que le message annonçant les changements mentionne toutes les politiques, le plus grand changement de politique apporté par Google est l’interdiction des applications « Sugar Dating », qui traitent des relations sexuelles rémunérées. Une interdiction générale a été imposée par le géant des moteurs de recherche sur le contenu sexuel, et la politique de contenu inapproprié est mise à jour par Google afin de renouveler l’interdiction du contenu sexuel. Selon les rapports, Google Play Store propose plusieurs applications telles que SDM, Sugar Daddy, Spoil et Suger Daddy qui traitent de ces domaines.

Google a été cité par des rapports comme disant que tout en essayant d’encourager ses partenaires développeurs, il vise également à garantir la sécurité des utilisateurs. Il a ajouté que les applications qui facilitent les actes de nature sexuelle en échange d’une compensation sont interdites sur la base des commentaires que les gouvernements, les groupes de défense des utilisateurs et les ONG ont envoyés à l’entreprise.

Parmi les autres modifications apportées le 1er septembre, citons un aperçu pour les développeurs de l’ID d’ensemble d’applications pour l’analyse ou la prévention de la fraude. De nouvelles restrictions sont également ajoutées par le géant de la technologie à ses exigences de politique familiale en ce qui concerne les identifiants que les applications utilisent pour cibler les enfants. Les développeurs sont tenus de se conformer aux changements de politique d’ici le 1er septembre, a ajouté le géant de la technologie. De plus, désormais, les comptes de développeurs inactifs ou abandonnés qui sont en sommeil depuis plus d’un an seraient fermés par Google sur la base d’autres facteurs, et pour cela, une nouvelle section a été ajoutée dans la politique d’application du Play Store.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.