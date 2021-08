Google Play Store supprime huit fausses applications d’extraction de crypto-monnaie pour tromper les utilisateurs, selon Trend Micro

Les applications n’avaient aucun comportement d’extraction de crypto-monnaie

Google Play Store : Jusqu’à huit applications d’extraction de crypto-monnaie trompeuses ont été supprimées de Google Play Store en raison d’avoir trompé les utilisateurs. Les applications se sont révélées fausses et ont incité les utilisateurs à regarder des publicités, selon la société de sécurité Trend Micro. Les applications se présentaient comme des applications de cloud mining de crypto-monnaie permettant aux utilisateurs de gagner de la crypto-monnaie en investissant dans une opération de cloud-mining. Cependant, selon Trend Micro, les applications suivaient les utilisateurs pour qu’ils regardent des publicités, payaient des frais mensuels moyens de 15 $ ou environ 1 100 Rs pour les services d’abonnement et payaient pour l’amélioration des « capacités minières » sans aucun retour sur investissement.

Il a également nommé les huit applications qui ont été supprimées – Bitcoin Miner – Cloud Mining, Crypto Holic – Bitcoin Cloud Mining, Ethereum (ETH) – Pool Mining Cloud, BitFunds – Crypto Cloud Mining, Daily Bitcoin Rewards – Cloud Based Mining System, Bitcoin (BTC ) – Pool Mining Cloud Wallet, MineBit Pro – Crypto Cloud Mining & btc miner, et Bitcoin 2021.

Deux de ces applications ont même obligé les utilisateurs à les acheter sur le Play Store afin de les installer, principalement parce que les utilisateurs sont plus susceptibles de faire confiance aux applications qui doivent être payées au moment de l’installation. Alors que Crypto Holic obligeait les utilisateurs à payer 12,99 $ ou environ Rs 960 pour le télécharger, Daily Bitcoin Rewards coûte 5,99 $ ou environ Rs 450.

Les applications n’avaient aucun comportement de minage de crypto-monnaie, selon la société de sécurité, et n’effectuaient que de fausses activités de minage via un module de simulation de minage local qui comprenait un compteur et quelques fonctions aléatoires. Ces applications, cependant, disposaient de systèmes de facturation intégrés par lesquels ils demandaient aux utilisateurs de payer pour des capacités d’extraction accrues, facturant entre 14,99 $ (ou environ 1 111 Rs) et 189,99 $ ou environ 14 000 Rs.

De plus, l’une des applications – MineBit Pro – a même indiqué dans ses conditions d’utilisation qu’il s’agissait simplement d’une simulation / d’un jeu éducatif qui aiderait les utilisateurs à en savoir plus sur l’écosystème de la crypto-monnaie, ajoutant que tout remboursement pour l’achat de biens virtuels n’était pas garanti. .

Bien que ces huit applications auraient été supprimées du Google Play Store, Trend Micro s’inquiète du fait que des mots-clés tels que le cloud mining dans le Play Store conduisent à la liste de nombreuses applications qui pourraient être du même type, certaines ayant plus de 1 lakh de téléchargements.

