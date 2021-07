Google Play sur Wear OS se déploie avec un nouveau design, des installations d’applications multi-appareils seront bientôt disponibles

Que souhaitez-vous savoir

Les montres connectées Wear OS bénéficient d’une expérience Play Store repensée. L’Android Play Store permettra bientôt l’installation d’applications sur plusieurs appareils pour les appareils Wear OS. Ces nouvelles fonctionnalités du Play Store seront disponibles “dans les semaines à venir” pour les montres connectées Wear OS actuelles.

Google annonce officiellement le déploiement d’une expérience Play Store mise à jour qui rapprochera les meilleurs téléphones Android avec Wear OS.

Le premier est la nouvelle fonctionnalité d’installation d’applications multi-appareils dont la société a parlé lors de sa conférence annuelle des développeurs Google I/O. Les applications compatibles avec un homologue Wear OS incluront la possibilité d’installer directement l’application directement depuis le téléphone. Cela évitera aux utilisateurs d’avoir à fouiller dans le Play Store de Wear OS pour trouver la même application et pourrait rendre la section “Applications sur votre téléphone” plus ou moins redondante.

Avec la nouvelle expérience, les utilisateurs pourront sélectionner la version de l’application qu’ils souhaitent.

Source : Google

Google dit qu’il améliore également la façon dont les utilisateurs découvrent les applications Wear OS sur le Play Store avec de nouveaux filtres qui devraient les rendre plus faciles à trouver.

Ajoutez “Regarder” ou “Visages de montre” pour affiner votre recherche aux applications et aux visages de montre pertinents. Si vous ne faites que naviguer, de nouveaux clusters organisés sur les pages de catégorie « Wear OS » et « Watch Faces for Wear OS » recommandent des applications populaires pour une variété de besoins.

De plus, Google a officiellement annoncé la nouvelle refonte de Material You pour le Play Store Wear OS. La refonte a déjà été repérée sur certains appareils Wear OS, surprenant les utilisateurs des meilleures montres Wear OS.

Google affirme que le nouveau design “simplifie l’expérience de navigation sur la petite surface d’un cadran de montre” en plaçant des éléments dans des cartes.

Source : Google

Le Play Store de Wear OS améliorera également les invites pour les achats intégrés qui doivent être effectués à partir de votre smartphone.

Le nouveau design ressemble beaucoup à la mise à jour Wear OS de Google et Samsung attendue plus tard cette année, bien que malheureusement, de nombreux appareils Wear OS actuels puissent ne pas recevoir la mise à jour. Heureusement, Google a déjà apporté quelques modifications à certaines applications Wear OS pour aider à combler le vide.

Les nouvelles mises à jour du Play Store devraient apparaître “dans les semaines à venir” et seront disponibles sur les appareils Wear OS 2.x.

