Google Play Users’ Choice Awards 2021 : votez maintenant pour vos applications et jeux Android préférés

Le 3 novembre, Google a ouvert le vote des utilisateurs pour les prix Google Play Best of. Les utilisateurs d’Android du monde entier pourront voter pour leurs applications et jeux préférés de 2021 jusqu’au 17 novembre.

Google annoncera les gagnants des prix Choix des utilisateurs et des meilleurs choix de 2021 de l’équipe éditoriale de Google Play le 30 novembre. L’équipe éditoriale jugera les meilleures applications et jeux Android de 2021 sur leur qualité globale, leur design, leur technique performances et innovation.

Les applications suivantes sont les nominées pour le prix de l’application Choix des utilisateurs de 2021 :

Et voici les nominés pour le prix Google Play Users’ Choice Game of 2021 :

L’année dernière, le prix de l’application Choix des utilisateurs de Google Play a été remporté par Disney+, tandis que le prix du jeu Choix des utilisateurs est allé à Bob l’éponge : Krusty Cook-Off. L’équipe éditoriale de Google Play a choisi Loóna: Bedtime Calm & Relax comme application de l’année, et Genshin Impact a reçu le prix du meilleur jeu.

Vous pouvez voter pour votre application et votre jeu préférés de 2021 en vous rendant sur la page des récompenses Play Users’ Choice.