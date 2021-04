Google pour les startups: aider les entreprises vertes à fleurir

Prenons, par exemple, Navia Life Care, une start-up de santé numérique qui facilite le flux d’informations dans le domaine de la prise de décision basée sur les données, en introduisant la numérisation, l’analyse et l’engagement dans l’écosystème de la santé.

L’écosystème des startups en Inde a rapidement évolué ces dernières années. Selon l’Étude économique 2021, 12 des 38 licornes en Inde ont été ajoutées en 2020, tandis que 470000 emplois ont été créés par 39000 startups. L’Inde abrite actuellement le troisième plus grand écosystème de startups au monde. Paul Ravindranath, responsable de programme chez Google for Startups Accelerator (GFSA) India, affirme que 2020 a fourni un environnement pour une adoption numérique rapide dans l’écosystème des startups. «Des domaines tels que l’éducation, la santé, la fintech, les jeux, les médias et la vente au détail occupent une place de premier plan dans le scénario actuel. L’utilisation d’approches à grande échelle utilisant la technologie profonde continue d’être un domaine de croissance parmi les startups », ajoute-t-il.

Ravindranath connaît le pouls du marché; au cours des dernières années, Google for Start-ups Accelerator India a travaillé avec succès avec plus de 80 startups. «Le programme a débuté en 2018 et se concentre sur le soutien aux startups qui résolvent des défis spécifiques à l’Inde», dit-il.

Prenons, par exemple, Navia Life Care, une start-up de santé numérique qui facilite le flux d’informations dans le domaine de la prise de décision basée sur les données, en introduisant la numérisation, l’analyse et l’engagement dans l’écosystème de la santé. “Nous avons eu le privilège d’être sélectionnés comme l’une des 20 entreprises du lot Google for Startups Accelerator de 2020. Grâce à ce programme, Google a étendu son soutien au mentorat en matière de technologie, d’entreprise et de produit pour sélectionner les entreprises qui ont créé un impact positif pendant la pandémie”. dit Kunal Kishore Dhawan, co-fondateur et PDG de Navia Life Care.

Selon Ravindranath, l’idée du programme d’accélérateur est d’aider les startups prometteuses avec trois mois de mentorat et de soutien de la part de Google et d’experts de l’industrie dans les domaines tels que le cloud, l’UX, Android, le Web, la stratégie produit et le marketing, et avec un accent particulier. sur la création de capacités d’IA et de ML. «Il s’agit d’un programme d’accélération numérique de trois mois destiné aux startups technologiques à haut potentiel Seed to Series A basées en Inde.»

Google est maintenant prêt à accepter des candidatures pour sa cinquième classe et recherche des startups qui utilisent non seulement une technologie évolutive telle que l’IA / ML, mais qui aident de manière significative le monde à s’adapter et à aller de l’avant. Les startups qui répondent aux critères suivants sont éligibles pour postuler:

Startups dans ces secteurs verticaux, mais sans s’y limiter, dans les domaines de l’edtech, de la santé, de la fintech, du commerce de détail et de la logistique, des médias, de la productivité et de l’agritechStartups basés en Inde De préférence dans les étapes Seed to Series A, B.

«En plus du mentorat technique, les fondateurs sont également coachés sur les aspects clés du leadership, dans un ‘Leaders Lab’ créé par Google, spécialement conçu pour sensibiliser les dirigeants aux angles morts dans leurs styles de gestion», explique Ravindranath. Les startups obtiennent leur diplôme avec plusieurs victoires à leur actif, notamment en déployant et en optimisant une architecture technologique évolutive, en gérant la croissance, en exécutant des pivots, des collectes de fonds, des fonctionnalités / récompenses sur Google Play, etc.

Dcoder est un autre bénéficiaire de Google; il s’agit d’une plate-forme de codage axée sur le mobile, créant une main-d’œuvre de développeurs mobiles. Le cofondateur et PDG Ankush Chugh a déclaré que le programme Google for Startups avait contribué à trois aspects principaux: la technologie, les produits et le marketing. «L’équipe et les mentors de GCP nous ont aidés à faire évoluer et à optimiser notre infrastructure et à réduire les coûts jusqu’à 50%, les ateliers sur les produits nous ont aidés à affiner notre stratégie en apportant de la valeur à nos codeurs, avec l’aide des ateliers marketing, nous avons reçu une connaissance approfondie du outils, produits et stratégies dans l’écosystème numérique. »

InnerHour est une plateforme de santé mentale axée sur la technologie qui offre une gamme d’outils et de services aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. «Dans le cadre du programme d’accélérateur GFS, nous avons pu assister à des ateliers dirigés par des professionnels de l’industrie et accéder à un mentorat 1-1», déclare Amit Malik, fondateur et PDG d’InnerHour.

Encore une fois, Sai Gole, co-fondateur et COO, BharatAgri, dit que sa start-up est non seulement passée à un abonnement 100% numérique et aux paiements numériques pendant une période de deux mois pendant le programme NGAA, mais qu’elle augmente également de 40% + mois sur mois.

Le dernier mais non le moindre est BlackLight Games, qui crée des jeux multijoueurs en temps réel culturellement pertinents pour mobile. Selon Shruti Sarraf, PDG de BlackLight Games, «GSFA est un programme conçu pour aider les startups à réussir compte tenu de leurs besoins, de leur état actuel et de leurs défis.»

