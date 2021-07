Google pourrait avoir accidentellement divulgué le nom du Pixel 6 XL

in

Nous avons remarqué plus tôt cette semaine que nous ne voyons pas autant de rumeurs sur le Pixel 6 que prévu pour cette période de l’année. Google n’a jamais réussi à arrêter les fuites et tous ses appareils Pixel ont été déterrés bien avant les annonces officielles. Plusieurs fuites de Pixel 6 ont déjà gâché les principaux secrets du téléphone, ce n’est donc pas comme si Google dirigeait un navire plus serré. Mais tout comme nous avons remis en question la prétendue image en direct du Pixel 6 Pro qui a frappé le Web il y a quelques jours, Google a accidentellement gâché le nom du Pixel 6 XL.

Les premières fuites de Pixel 6 affirmaient que Google apporterait un changement cette année. Les téléphones s’appelleraient Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Ce dernier remplacerait la marque Pixel XL plus traditionnelle.

Les mêmes fuites ont indiqué que les deux téléphones présenteraient un nouveau design radical, contrairement à tout ce qui est vu sur d’autres appareils. Le module caméra à l’arrière occupe toute la largeur de l’appareil, ce qui est inhabituel pour les combinés modernes. Cela suppose que les fuites de conception sont exactes.

D’autres rumeurs ont révélé les spécifications du Pixel 6 et du Pixel 6 XL. Un point fort potentiel du matériel est la puce Whitechapel personnalisée de Google qui alimentera le téléphone. Une autre fonctionnalité étonnante est la prise en charge d’au moins cinq ans de mises à jour Android. C’est le genre de soutien qu’Apple offre aux nouveaux modèles d’iPhone, mais c’est quelque chose que Google n’a jamais été en mesure d’égaler.

Pixel 6 XL ou Pixel 6 Pro ?

Google dévoilera probablement les téléphones Pixel 6 début octobre lors de son événement annuel sur le matériel Made by Google. Mais la société vient de lister les noms Pixel 6 et Pixel 6 XL dans un document destiné aux développeurs Android.

Google a publié un formulaire sur les nouvelles interventions du mode de jeu, qui font partie de la nouvelle API du mode de jeu que Google vient de dévoiler. L’API du mode de jeu permettra aux développeurs de jeux de proposer des paramètres d’intervention du mode de jeu aux fabricants de smartphones. Google a encouragé les fabricants de jeux à approcher séparément les fournisseurs de smartphones.

Le formulaire que xda-developers a vu permet aux développeurs de contacter Google au sujet du matériel Pixel. C’est là que les noms Pixel 6 et Pixel 6 XL sont apparus à la place de Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Cela peut être une erreur innocente de Google, ou la société essaie simplement de garder secret le nom final du Pixel 6. Pixel 6 et Pixel 6 XL sont les surnoms attendus pour les Pixels de cette année. C’est la meilleure façon de s’y référer dans la documentation destinée aux développeurs.

Cependant, Google a supprimé assez rapidement les mentions du nom du Pixel 6 du formulaire, suggérant qu’il s’agissait d’une erreur.

Quel que soit le nom choisi par Google pour le plus grand Pixel 6, le téléphone aura un écran plus grand, une meilleure autonomie de la batterie et une meilleure expérience de l’appareil photo. Le Pixel 6 XL / Pro comportera un appareil photo à triple objectif à l’arrière, selon d’autres fuites. Le Pixel 6 ordinaire n’aura qu’un appareil photo à double objectif.

