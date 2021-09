Google pourrait avoir un événement matériel prévu le 5 octobre

Ce n’est un secret pour personne que Google est sur le point d’introduire un nouveau matériel – les attentes sont élevées pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Eh bien, non seulement Google a ces nouveaux Pixels entrants, mais nous le voyons souvent annoncer toutes sortes d’autres matériels et logiciels lors de ses événements Made by Google. Nous avons maintenant un petit aperçu de ce qui pourrait arriver ensuite, alors que nous apprenons un éventuel événement matériel le 5 octobre, dans un peu moins de deux semaines.

Nous sommes au courant de cet événement en raison d’un article de CNET qui a ensuite été supprimé peu de temps après sa publication – peut-être parce qu’il a été accidentellement publié plus tôt qu’il n’aurait dû l’être. Heureusement, Mishaal Rahman de XDA a réussi à prendre une capture d’écran de l’article alors qu’il était encore en direct et l’a téléchargé sur son compte Twitter.

Que reste-t-il du message CNET supprimé

Il y a quelques points à retenir que nous pouvons tirer du corps du message. Premièrement, nous ne savons pas s’il s’agira de l’événement Made by Google à part entière que nous obtenons normalement ou non. Après tout, il est fait mention de Nest, de Maps et de Travel, mais rien à propos des nouveaux téléphones Pixel où que ce soit. Google envisage peut-être d’introduire de nouveaux haut-parleurs et appareils électroménagers intelligents, ainsi que des ajouts et des améliorations à Google Maps et à Google Travel/Flights.

Même si nous ne les obtenons pas ici, les prochains téléphones de Google arrivent toujours en 2021, et il existe des preuves indiquant des plans pour lancer le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro le 19 octobre.

Là encore, si la série Pixel 6 est réellement annoncée le 5 octobre, ce serait exactement deux semaines avant la date du 19 octobre – un délai approprié pour que Google ouvre les précommandes avant la vente au détail. Bien sûr, cela suppose que Google annoncerait officiellement les Pixels à cette date, et le message supprimé de CNET semblait penser que ce ne serait pas le cas.

Il faudra attendre une annonce officielle de Google sur cet événement pour en savoir plus, mais cela ne devrait pas tarder, puisque le 5 octobre est dans moins de deux semaines.