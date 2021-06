Google pourrait bientôt apporter l’une des meilleures fonctionnalités iOS d’Apple à Android

Un démontage de la dernière mise à jour bêta des services Google Play a révélé que Google travaille sur un réseau “Find My Device” pour aider les utilisateurs à localiser les appareils Android perdus. Selon XDA Developers, le réseau tirera parti de l’application Google Play Services.

Comme vous vous en doutez, le “Find My Device” de Google fonctionnera de la même manière que le réseau Find My d’Apple. Mais contrairement à Find My, l’alternative Android devrait être largement limitée aux téléphones et tablettes. Apple Find My est compatible avec les iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, AirPods, AirTag et iPod Touch.

Les chaînes ajoutées dans la version bêta des services Google Play v21.24.13 suggèrent que le réseau “Find My Device” de Google “permettra à votre téléphone de vous aider à localiser vos appareils et ceux d’autres personnes”. L’application Google Play Services est installée sur presque tous les appareils Android vendus en dehors de la Chine. Une fois que “Find My Device” sera en ligne, il est probable que la plupart des appareils Android seront éligibles pour faire partie du réseau, y compris les meilleurs téléphones Android bon marché.

Alors que Google propose déjà une application Find My Device pour aider les utilisateurs à trouver des appareils perdus connectés à leur compte Google, le réseau “Find My Device” vous permettra de localiser d’autres appareils Android perdus ou volés. Aucun autre détail concernant le réseau n’est disponible pour le moment, mais vous pouvez vous attendre à ce que plus d’informations apparaissent dans les semaines à venir. Cela dit, il convient de noter que toutes les nouvelles fonctionnalités révélées par de tels démontages ne voient pas le jour. Bien que les preuves indiquent clairement que Google travaille effectivement sur un réseau “Find My Device” pour Android, rien ne garantit qu’il sera déployé dans le cadre d’une future mise à jour des services Play.

