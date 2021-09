Google pourrait bientôt introduire des chaînes de télévision gratuites sur sa plateforme de streaming

David Imel / Autorité Android

TL;DR

Google pourrait bientôt introduire des chaînes de streaming gratuites sur ses appareils Chromecast. Ces chaînes pourraient être disponibles aux côtés du contenu payant actuel de l’entreprise. Un lancement pourrait être possible plus tard cette année ou au début de 2022.

Google pourrait bientôt ajouter des chaînes de télévision gratuites à Google TV sur ses téléviseurs intelligents partenaires et son propre matériel de streaming, ce qui pourrait rendre l’accrochage d’un Chromecast un peu plus attrayant pour les utilisateurs du câble.

Google a déjà eu des discussions avec des canaux de distribution de télévision en streaming gratuits et financés par la publicité (FAST) selon un rapport de protocole. Ces chaînes figureraient aux côtés du bouquet de services payants actuel de la société, de YouTube TV à la multitude de plates-formes de streaming supplémentaires prises en charge. Ces chaînes FAST contiendraient également des pauses publicitaires et des filigranes à l’écran, semblables à des chaînes linéaires auxquelles vous pouvez accéder avec une antenne. Le rapport ajoute qu’il peut être possible pour les utilisateurs de Chromecast de parcourir ces chaînes via un menu TV en direct dédié.

La rumeur veut que les fabricants de téléviseurs et les fournisseurs de contenu, comme Samsung, Amazon et Roku, aient vu la popularité des chaînes FAST augmenter. On ne sait pas quels canaux Google peut ajouter à sa plate-forme, mais les ajouts donneront néanmoins aux acheteurs potentiels une autre raison de s’emparer du matériel de streaming de l’entreprise.

En ce qui concerne la date de lancement supposée, Protocol suggère que Google pourrait annoncer la fonctionnalité dans les prochains mois, mais postule des débuts au début de 2022, conformément aux fabricants de téléviseurs.