Google pourrait bientôt lancer une application de dossiers médicaux de type Apple pour Android

Google développe une nouvelle application Santé qui permettra aux utilisateurs d’Android d’accéder facilement à leurs dossiers médicaux, selon un rapport exclusif de 91Mobiles.

L’application servira essentiellement le même objectif que Google Health lors de son lancement en 2008. Google avait espéré que le service aurait un « réel impact » sur les expériences de santé quotidiennes des personnes en leur donnant accès à leurs données personnelles. informations sur la santé et le bien-être. Malheureusement, Google a décidé de supprimer le service en 2012 car il n’a pas eu un large impact.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessous, l’application Google Health vous donnera une “vue unifiée de votre santé” avec des informations provenant de “visites chez le médecin, laboratoires, et plus”. L’application semble également avoir des onglets dédiés pour les contacts et le partage. Il est possible que l’onglet Contacts inclue tous vos contacts médicaux, tandis que l’onglet Partage vous permet de partager vos dossiers médicaux avec votre famille, vos amis et des professionnels de la santé.

La fonction Dossiers de santé d’Apple pour iOS fonctionne également de la même manière en facilitant la gestion et le stockage de leurs dossiers de santé par les utilisateurs d’iPhone et en leur offrant une “vue plus globale” de leur santé.

L’application est actuellement aux premiers stades de développement, il pourrait donc s’écouler plusieurs semaines avant qu’elle ne soit disponible sur le Play Store pour les meilleurs téléphones Android. On ne sait pas non plus si la société envisage de fusionner les applications Google Health et Google Fit à l’avenir.

En plus de faire la lumière sur la prochaine application Santé, le rapport affirme que YouTube travaille sur quelques mises à jour pour son application mobile, y compris une fonctionnalité de type Patreon visant à aider les créateurs de contenu à générer des revenus supplémentaires en offrant certains avantages aux abonnés. Comme Google Health, la nouvelle fonctionnalité mobile de YouTube serait également aux premiers stades de développement.

