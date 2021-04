Google pourrait bientôt retirer YouTube TV des appareils Roku – .

Roku a envoyé un e-mail à ses clients lundi pour les informer qu’un litige avec Google pourrait entraîner la suppression du service YouTube TV des appareils Roku. Selon Roku, Google tente d’imposer des «conditions abusives» à l’entreprise qui auraient un impact négatif sur les clients, et Google a menacé de retirer son service de télévision en continu des plates-formes de Roku si le fabricant de décodeurs n’accepte pas ces nouvelles termes.

Les litiges typiques avec les transporteurs tournent autour de l’argent, mais dans ce cas, Roku semble être plus préoccupé par les prétendues demandes anticoncurrentielles de Google, y compris le traitement préférentiel de ses applications. Il est à noter que si les décodeurs Roku et les téléviseurs Roku proposent les applications de Google, Roku est également un concurrent direct, car ses boîtiers de streaming et ses bâtons se trouvent à côté des Chromecasts sur les étagères des magasins, tout comme les téléviseurs Roku OS et les téléviseurs Android.

Voici l’e-mail complet qui a été envoyé aux clients de Roku lundi:

Cher client Roku, Nous vous envoyons cet e-mail pour vous informer de la possibilité que Google vous prive d’accéder à la chaîne YouTube TV sur Roku. Les négociations récentes avec Google pour diffuser YouTube TV ont échoué car Roku ne peut pas accepter les conditions abusives de Google, car nous pensons qu’elles pourraient nuire à nos utilisateurs. Assurer une excellente expérience de streaming à une valeur exceptionnelle est au cœur de notre activité. Nous défendrons toujours nos utilisateurs, c’est pourquoi nous ne pouvons pas accepter les exigences injustes et anticoncurrentielles de Google pour manipuler vos résultats de recherche, avoir un impact sur l’utilisation de vos données et, en fin de compte, vous coûter plus cher. Bien que nous soyons profondément déçus par la décision de Google d’utiliser son pouvoir de monopole pour essayer d’imposer des conditions qui nuiront directement aux streamers, nous restons déterminés à conclure un accord avec Google qui préserve votre accès à YouTube TV, protège vos données et garantit des règles du jeu équitables. pour les entreprises de rivaliser. Nous vous encourageons à contacter Google et à les exhorter à conclure un accord pour continuer à proposer YouTube TV sur Roku et à suivre les pratiques standard du secteur en s’engageant à ne pas exiger l’accès à des données de recherche sensibles ou à manipuler vos résultats de recherche. Merci, Roku

Axios rapporte que Google a demandé à Roku de créer une ligne de résultats de recherche dédiée pour YouTube dans son interface utilisateur de télévision intelligente, de donner aux résultats de recherche YouTube un emplacement plus visible, de bloquer les résultats de recherche d’autres fournisseurs de contenu lorsque les utilisateurs utilisent l’application YouTube, de favoriser les résultats musicaux de YouTube lorsque les utilisateurs effectuent une recherche par commande vocale avec la télécommande Roku et insèrent des puces et des cartes mémoire plus chères dans son matériel.

Google n’a pas encore répondu à ces allégations, mais cela s’annonce comme une autre bataille de longue haleine qui ne fera guère plus que nuire aux clients à court terme. Roku n’a fourni aucun calendrier pour les négociations en cours, mais les abonnés YouTube TV avec des appareils Roku pourraient vouloir commencer à rechercher d’autres services.

