Google pourrait copier le dernier produit à succès d’Apple – .

Apple a lancé cette année un tout nouveau produit qui s’est rapidement vendu après être devenu disponible en précommande, le tracker AirTag dont la rumeur est souvent répandue et qui présente un avantage unique sur tous les autres produits similaires. Les AirTags exploitent le vaste réseau d’appareils d’Appel, pour la plupart des iPhones, pour fournir des informations de localisation anonymes sur les éléments manquants connectés au tracker. Les clés, portefeuilles, valises, sacs, vélos et autres objets que vous ne voudriez pas perdre de vue peuvent être «protégés» avec des AirTags, qui s’affichent ensuite dans l’application Find My sur iPhone, iPad et Mac avec des informations de localisation. C’est la même application qu’Apple a utilisée pendant des années pour localiser les iPhones manquants et partager les données de localisation entre la famille et les amis.

Google a répliqué la fonctionnalité Find My iPhone il y a des années, et les utilisateurs d’Android peuvent également suivre leurs appareils perdus ou volés. Sans surprise, Google pourrait chercher à copier la technologie AirTag d’Apple en utilisant le même principe. Google pouvait s’appuyer sur des informations de localisation participatives sur les objets perdus provenant d’un vaste réseau d’appareils Android. Google n’a rien annoncé à propos d’un tracker de type AirTag, mais il a déjà un code en place qui indique qu’il travaille déjà sur un tel projet.

Meilleure offre du jour Le tout nouveau Roku Express 4K+ vient de recevoir sa première grosse remise sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez :10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les services Google Play v.21.24.14 ont été déployés en version bêta et les développeurs xda ont déjà inspecté le code. Le blog a trouvé des éléments qui montrent que Google cherche à apporter la fonctionnalité de suivi Find My aux objets.

Google a un nom similaire pour son réseau – Find My Device. Le code indique que la fonctionnalité “permet à votre téléphone de vous aider à localiser vos appareils et ceux d’autres personnes”.

C’est exactement comme ça que fonctionnent les AirTags d’Apple. Les trackers peuvent envoyer un ping aux iPhones et autres appareils Apple connectés à Internet à proximité. Les données de localisation sont ensuite fournies de manière anonyme à la personne à la recherche d’un élément manquant. Seule cette personne peut accéder aux données de localisation, et elle ne saura jamais quel iPhone a été utilisé pour l’aider à suivre ses affaires. Les AirTags ont également des fonctions de confidentialité intégrées pour dissuader le harcèlement. Ils ont également des fonctionnalités limitées lorsqu’ils sont utilisés avec un appareil Android.

Si Google déploie une fonctionnalité Find My similaire sur ses appareils, nous nous attendons à ce que la société « copie » également les fonctionnalités de confidentialité et de sécurité d’Apple. Bien qu’il soit formidable de voir Google reproduire cette idée particulière d’Apple, Google a connu de nombreux problèmes de confidentialité lors de la gestion des données de localisation. Il y a quelques semaines, la documentation d’un essai a montré que Google s’était donné beaucoup de mal pour s’assurer qu’il pouvait collecter des données de localisation auprès des utilisateurs avec une relative facilité. La fonctionnalité Find My Device impliquerait d’autoriser Google à utiliser les données de localisation d’un appareil Android.

On ne sait pas si Google voudrait également lancer ses propres trackers pour concurrencer les AirTags, ou s’il travaillera avec des fabricants de trackers tiers pour activer la fonctionnalité. Find My d’Apple fonctionne également avec un tout nouveau tracker de Chipolo.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’être épuisés – ils sont maintenant de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission