Google pourrait dévoiler du nouveau matériel le 5 octobre, mais probablement pas le Pixel 6

Le calendrier des événements de Google en octobre peut inclure plus que de simples annonces pour Android 12 et la série Google Pixel 6. Selon un article de CNET qui a depuis été supprimé (une version en cache est disponible ici), la société prévoit d’organiser un événement le 5 octobre pour quelques dévoilements de matériel et des mises à jour de certains de ses services.

Mishaal Rahman de XDA Developers a réussi à prendre quelques captures d’écran du message avant qu’il ne soit pris, révélant quelques détails importants. Premièrement, cela suggère que Google introduira ce jour-là de nouveaux haut-parleurs intelligents Nest et des appareils domestiques intelligents. La dernière fois que Google a dévoilé un produit Nest, c’était début août avec le lancement de la Nest Doorbell alimentée par batterie.

Google pourrait également introduire des mises à jour de ses services Google Maps et Travel. Ces mises à jour peuvent couvrir de nouvelles améliorations du fonctionnement du service de navigation et du site de réservation de vols du géant de la recherche.

Cependant, le très attendu Pixel 6 pourrait être absent de l’événement. Le message ne mentionnait pas que le prochain téléphone Android de Google serait l’un des appareils à dévoiler à cette date. Android Central a contacté Google pour obtenir des commentaires, mais la société n’a pas immédiatement répondu.

Cela ne signifie pas que l’appareil ne fera pas son apparition le mois prochain. Une promotion Telstra pour “les dernières nouvelles et offres des produits Google” a été repérée il y a quelques jours, suggérant que les téléphones Pixel 6 pourraient être dévoilés le 19 octobre.

C’est la même date divulguée par Jon Prosser en août, le téléphone étant censé être disponible le 28 octobre. Avec Google qui a récemment intensifié sa promotion Pixel 6 avec des panneaux d’affichage dans toutes les grandes villes américaines comme New York, San Francisco et Los Angeles, le le dévoilement du téléphone n’est clairement pas loin.

