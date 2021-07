Google pourrait donner des fonctionnalités Android RCS à d’autres applications

in

Hadlee Simons / Autorité Android

TL;DR

Les preuves glanées à partir d’un démontage d’APK suggèrent que Google pourrait ouvrir une API Android RCS à d’autres développeurs. Cela signifierait que vous pourriez accéder aux fonctionnalités RCS via d’autres applications en plus des propres messages de Google. Il est trop tôt pour dire à quoi cela ressemblerait ou à quel point ce serait ouvert, mais la possibilité est là.

Après des années d’attente pour que les opérateurs américains rassemblent leur action collective, Google a finalement intensifié et a mis les services de communication riches (RCS) au grand public en 2020. RCS est essentiellement une messagerie texte améliorée, qui vous permet d’obtenir des accusés de lecture, d’envoyer des fichiers volumineux. , partager des informations de localisation, et plus encore.

Même si Google prend les rênes, la prise en charge d’Android RCS n’est pas parfaite. Pour que cela fonctionne, vous et la ou les personnes avec lesquelles vous discutez devez utiliser l’application Messages de Google. Bien que Messages soit une application de SMS décente, elle est loin derrière de nombreux concurrents en ce qui concerne les fonctionnalités utiles. Par exemple, Messages n’a que récemment obtenu la possibilité de programmer des SMS, ce que d’autres applications ont depuis des années.

Chez XDA-Developers, cependant, l’équipe a découvert que ce problème pourrait avoir une solution entrante. En démantelant l’APK Messages le plus récent, XDA a trouvé des preuves qu’il pourrait y avoir une API Android RCS sur le chemin. Si cela est vrai, cela permettrait théoriquement à d’autres applications de textos de « se connecter » à Messages et d’obtenir la prise en charge RCS. En théorie, cela pourrait vous permettre de voir le support RCS sur votre téléphone Android même si vous (ou l’autre personne) n’utilisez pas Messages.

Évidemment, pour que cela fonctionne, le développeur de l’application de SMS que vous utilisez doit ajouter la prise en charge de cette API RCS. Ce ne serait pas difficile, cependant, il est donc raisonnable de supposer que la plupart des applications populaires prendraient en charge cette fonctionnalité.

C’est une très bonne nouvelle, mais ne vous fiez pas encore à vos espoirs. Nous avons vu des preuves en 2019 que Google développait une API Android RCS, mais seul Messages y a eu accès. Les nouvelles d’aujourd’hui sont un bon signe, mais vous devrez attendre un peu avant de voir cela pour de vrai – si nous le voyons du tout.