Google pourrait doubler ses livraisons 2020 avec la série Pixel 6

On pense que Google a demandé à ses partenaires de fabriquer plus de sept millions de téléphones de la série Pixel 6. Cela représenterait environ le double des livraisons de smartphones de la société en 2020.

Google devrait dévoiler aujourd’hui ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro, les derniers téléphones phares de la société Mountain View. Et il semble que la société puisse avoir de très grands espoirs pour les nouveaux appareils.

Google a demandé à ses fournisseurs de fabriquer plus de sept millions de téléphones de la série Pixel 6, rapporte Nikkei Asia, citant ses propres sources. Le point de vente affirme que cela représente environ le double des expéditions de smartphones du géant de la technologie de 3,7 millions d’unités en 2020, pointant vers les statistiques d’IDC.

Ce n’est pas non plus comme si l’entreprise produisait plus de modèles que l’année dernière. La société a proposé les Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5 en 2020, tandis que 2021 verra le Pixel 5a et deux téléphones de la série Pixel 6. D’autre part, Google était l’une des nombreuses entreprises touchées par les problèmes de fabrication liés à la pandémie l’année dernière.

Les sources de Nikkei affirment également que Google a demandé à ses partenaires fournisseurs de produire plus de cinq millions d’appareils Pixel 5a. Cela dépasserait également les expéditions signalées par Google pour 2020. Cependant, il convient de noter que le Pixel 5a n’a été lancé qu’au Japon et aux États-Unis. Il n’est donc pas clair si cette demande apparente ne s’applique qu’à ces deux marchés ou si Google envisage de lancer le mid-ranger dans d’autres pays.

Le point de vente ajoute que Google vise spécifiquement à voler des parts de marché à Apple, Samsung et Xiaomi. Les trois marques ont gagné des parts de marché à la suite de la chute induite par Huawei aux États-Unis.

Deux sources ont également affirmé que la société travaillait sur un nouveau PixelBook et qu’elle développait des processeurs pour ses Chromebooks.

Pensez-vous que Google pourra surpasser ses ventes 2020 avec les séries Pixel 5a et Pixel 6 ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.