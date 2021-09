Google pourrait introduire un nouveau matériel le 5 octobre, mais n’attendez pas le Pixel 6 | La technologie

Ce serait un événement axé uniquement sur la présentation de nouvelles enceintes intelligentes et d’autant de dispositifs de sécurité pour notre maison.

Après la présentation du nouvel iPhone 13 par Apple, quelques mois d’annonces liées à nos appareils intelligents préférés ont commencé, et le prochain à entrer en scène pourrait être Google avec un événement le 5 octobre prochain.

Fait intéressant, il n’y a pas de confirmation officielle concernant cet événement hypothétique, mais le scoop vient de Mishaal Rahman de XDA qui a réussi à prendre une capture d’écran d’un article de CNET qui a été supprimé et qui parlait de l’événement.

Dans ce cas, il semble que le Mountain View annoncerait de nouveaux haut-parleurs intelligents et dispositifs de sécurité, ainsi que quelques changements liés à Google Maps et Google Flight.

Fait intéressant, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro ne seront pas présentés lors de cet événement, mais il semble qu’ils participeront à un autre événement dédié le 19 octobre. Jusqu’à présent, il existe de nombreux doutes concernant le Pixel 6 qui, apparemment, selon certains extraits de code de l’application Google Camera, pourrait sortir le 27 octobre.

En ce qui concerne cet événement hypothétique qui attend toujours la confirmation officielle, nous pourrions avoir de nouvelles enceintes intelligentes Nest et de nombreux autres appareils domestiques pour rendre notre maison beaucoup plus intelligente, et Mountain View veut également conquérir tous nos appareils.

Et c’est que les grandes technologies parient également sur les appareils intelligents du quotidien pour notre maison, et Google après avoir dominé les recherches sur Internet et le domaine de la publicité en ligne, il est probable qu’elles veuillent introduire de nouveaux appareils dans nos maisons pour rendre notre vit beaucoup plus simple.

Quoi qu’il en soit, au vu de la fuite de la date de l’événement, il est probable que Google l’annonce officiellement dans les prochaines heures.