Google pourrait payer 15 milliards de dollars à Apple pour maintenir le statut par défaut du moteur de recherche iOS en 2021, suggère un analyste

Ce n’est un secret pour personne qu’Apple et Google ont un accord monétaire considérable qui garantit la position de Google en tant que moteur de recherche par défaut sur les appareils d’Apple. Dans une nouvelle note aux investisseurs du conseiller financier Toni Sacconaghi de Bernstein, l’analyste affirme que le paiement de Google à Apple pour maintenir le statu quo pourrait atteindre 15 milliards de dollars en 2021, contre 10 milliards de dollars l’année dernière.



Rapportée pour la première fois par Ped30, la note de Sacconaghi estime que les paiements de Google à Apple pourraient continuer d’augmenter en un an et approcher les 18 à 20 milliards de dollars en 2022. L’analyste de Bernstein fonde ses chiffres sur les documents publics d’Apple ainsi que sur une analyse ascendante de l’acquisition de trafic par Google. frais.

L’accord de Google avec Apple sur les marchés de la recherche et de la publicité est en place depuis plus d’une décennie, mais la domination de Google sur les moteurs de recherche étant de plus en plus surveillée ces dernières années, les analystes de Bernstein pensent que l’accord pourrait faire face à un risque réglementaire.

En outre, Yahoo et Microsoft ont tous deux été intéressés par un accord avec Apple pour renverser Google en tant que moteur de recherche par défaut sur les appareils iOS, et les analystes suggèrent que les énormes paiements de Google à Apple sont effectués pour garantir que Microsoft ne le surenchérira pas.

Nous voyons deux risques potentiels pour les paiements de GOOG à AAPL : (1) le risque réglementaire, que nous croyons réel, mais probable dans des années ; nous voyons un impact potentiel de 4 à 5 % sur les bénéfices bruts d’Apple d’une décision défavorable ; & (2) que Google choisit d’arrêter de payer Apple pour être le moteur de recherche par défaut, ou cherche à renégocier les conditions et à payer moins. Nous avons noté dans des recherches antérieures que GOOG paie probablement pour s’assurer que Microsoft ne le surenchérisse pas. Cela dit, avec des paiements susceptibles d’approcher les 18 à 20 milliards de dollars au cours de l’exercice 22, il n’est pas invraisemblable que Google puisse revoir sa stratégie.

L’année dernière, le ministère américain de la Justice a déposé une plainte antitrust contre Google, affirmant que la société basée à Mountain View a utilisé des pratiques anticoncurrentielles et d’exclusion sur les marchés de la recherche et de la publicité pour maintenir un monopole illégal. L’une des principales plaintes contre Google est son accord avec Apple qui permet à Google d’être le moteur de recherche par défaut sur le navigateur Safari d’Apple et d’autres outils de recherche.

L’année dernière, Sacconaghi a fait valoir qu’Apple devrait acheter un moteur de recherche pour faire pression sur Google. Le raisonnement de Sacconaghi était qu’Apple n’avait pas beaucoup d’alternatives à Google, son seul levier étant un échange avec Bing. Cependant, l’analyste a également averti qu’une telle décision pourrait déclencher une surveillance réglementaire qui pourrait finalement bloquer l’acquisition, plaçant Apple dans une position pire qu’auparavant.

La spéculation s’est montée en 2020 selon laquelle Apple prévoyait de lancer son propre moteur de recherche, après qu’une activité accrue a été constatée de son robot d’exploration Web, mais la hausse a ensuite été imputée aux efforts d’Apple pour améliorer les résultats de recherche de Siri et Spotlight, et la rumeur est arrivée jusqu’à présent. à rien.