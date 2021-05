Google pourrait préparer un téléphone avec la caméra cachée à l’écran | La technologie

Le nouveau brevet Google montre une technologie développée pour améliorer les caméras sous le panneau, on peut le voir dans le nouveau terminal de la société Android.

Cacher la caméra dédiée aux selfies est devenu un défi pour les fabricants. Cela a commencé avec des terminaux avec des modules de caméra intégrés dans des pièces mobiles, une technologie un peu folle qui a été rapidement abandonnée par la grande majorité des entreprises pour adopter la caméra à l’écran.

L’encoche est née en réponse au rejet des pièces mobiles et s’est répandue de telle sorte que même les terminaux bas de gamme optent pour ce format pour la caméra frontale. Jusqu’à présent, ce sont les voies que l’industrie a choisies pour résoudre le problème de la caméra selfie.

Bien sûr, une troisième voie a été ouverte et il semble que même Google la considère comme une option viable. Oui, nous parlons des caméras sous l’écran qui apparaissent et disparaissent au plaisir de l’utilisateur. Ce n’est pas nouveau, on a vu qu’il existe déjà des terminaux sur le marché avec ces caractéristiques comme le ZTE Axon 20 5G.

La chose intéressante à propos de tout cela est qu’un schéma d’un brevet Google a été mis au jour dans lequel l’approche qu’ils adopteraient pour les caméras sous-écran est montrée. Contrairement à d’autres fabricants ceux de Mountain View n’auraient pas la caméra juste en dessous de l’écran, ils la placeraient dans un espace plus éloigné et utiliseraient un prisme pour capturer les images.

Cette disposition est étrange, mais elle permettrait d’avoir une caméra plus grande dont la qualité serait meilleure en ne se comprimant pas dans un petit espace. De plus, comme la caméra n’est pas seulement derrière cet espace, la transparence ne serait pas perceptible lors d’une utilisation normale de l’appareil.

Il est possible que Google travaille sur un terminal avec ces caractéristiques, mais ce n’est pas du tout sûr. La vérité est que nous espérons que la société Android sera encouragée à innover et à être un exemple pour les autres fabricants, mais ils ont tendance à jouer la sécurité sur leurs appareils.