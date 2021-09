Google pourrait préparer une tablette et ce serait son design | La technologie

Google a breveté un design pour une nouvelle tablette et a sonné toutes les alarmes, ils ont commencé à créer des rendus de l’appareil et le design serait non conventionnel.

L’arène des tablettes semble être dominée par Apple. Les tablettes Android ne finissent pas par gagner en raison de leur prix, du manque de mises à jour et, aussi, parce que le système d’exploitation ne parvient pas à serrer la plus grande diagonale d’écran.

En ne pouvant pas profiter de ces types de problèmes, nous constatons que les iPad battent presque toutes les tablettes sur Android par un glissement de terrain, bien que cela dépende toujours de la fourchette de prix et de ce qu’un utilisateur recherche dans ce type d’appareil.

Google pourrait avoir la réponse à cette question et les dernières fuites laisseraient penser qu’ils auraient une tablette entre les mains. Ce qu’on a vu, c’est que les Mountain View ont décidé de breveter un design pour tablettes.

Le design qu’ils ont breveté est vraiment frappant et pourrait être l’avenir des tablettes Android ou le retour de Google dans ce secteur. La première chose que nous voyons et qui attire notre attention sont les cadres de l’écran.

Les cadres de la tablette rendus par LetsGoDigital sont vraiment réduits. Ce type de conception est loin de ce que nous avons vu à ce jour et, c’est que, normalement, un certain cadre est nécessaire pour que son utilisation soit confortable.

L’arrière aurait deux textures différentes, l’extérieur serait plus caoutchouteux et la centrale serait lisse et avec une finition brillante. Cet intérieur aurait le logo Google, en plus du nom de l’appareil. Dans les rendus, vous pouvez voir les espaces pour les haut-parleurs.

Les rendus de l’appareil sont très curieux et, en plus, ils pourraient servir de point de départ pour les tablettes sur Android. Bien sûr, pour l’instant il s’agit d’un élément de l’imaginaire collectif et non d’un véritable dispositif.

Il faudra attendre pour savoir si Google transforme ce brevet en un véritable appareil. Ce serait très intéressant si ceux de Mountain View revenaient dans ce domaine, même s’ils auraient besoin d’une version adaptée d’Android.