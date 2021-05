Google pourrait ramener une fonctionnalité très intéressante de son Smart Assistant | La technologie

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de Google Smart Assistant pourrait être de revenir sur les smartphones, comme le montre le code de l’application Google Assistant.

Google a lancé son assistant intelligent en mai 2016 et à cette époque, les fonctionnalités qu’il comprenait étaient assez limitées, en fait, ce n’était pas très utile. Le temps était avancé et les fonctionnalités augmentées, l’une d’elles était la capacité de l’assistant intelligent de Google à savoir ce qui se trouvait sur l’écran de notre appareil.

La commande “Qu’y a-t-il sur mon écran?” était celui qui a lancé cette action et après cela, Google Smart Assistant a vérifié le contenu de l’écran pour montrer des suggestions intéressantes. Ces résultats peuvent être à la fois des liens vers des pages Web et des vidéos sur YouTube ou afficher des options de recherche pour effectuer un achat.

Google a joué avec cette fonctionnalité pendant plusieurs années, la faisant apparaître et disparaître dans diverses versions et mises à jour.. De nombreux utilisateurs se sont plaints et ont été contrariés, car c’était une fonctionnalité vraiment utile et n’ayant pas besoin de commandes vocales, il vous suffisait d’appuyer sur l’option de la commande qui apparaissait.

Il semble que cette option reviendra à l’Assistant Google, les XDA ont disséqué la nouvelle mise à jour de l’Assistant Google et ont découvert un code qui fait référence à cette fonctionnalité. Mais ce n’est pas tout, Ils ont également trouvé une nouvelle section intitulée «Mes actions» qui serait traduite par «Mes actions» et qui serait intégrée dans le panneau de l’assistant.

Une telle décision ne serait pas nouvelle pour Google, car elle a tendance à supprimer des fonctionnalités intéressantes, puis à les ramener à la vie après un certain temps. Le plus drôle à ce sujet est qu’ils n’ont rien mentionné lors de la Google I / O qui a eu lieu il y a quelques semaines, ils peuvent garder des nouvelles dans leurs manches afin de surprendre les utilisateurs lors de la conférence de présentation Android 12 qui se tiendra à le troisième trimestre de l’année.