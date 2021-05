Google pourrait travailler sur la prise en charge UWB pour Pixel 6

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Google travaillerait sur la technologie UWB pour ce qui pourrait être un téléphone de la série Pixel 6. L’UWB est déjà disponible sur les iPhone et les appareils Galaxy récents.Il permet un suivi de localisation plus précis et une communication plus transparente.

Nous avons vu la technologie ultra-large bande (UWB) apparaître sur plusieurs smartphones ces derniers temps, tels que les iPhones d’Apple et les produits phares Galaxy de Samsung. La technologie permet un suivi et une communication de localisation plus précis, et il semble maintenant que Google pourrait également rejoindre la fête.

Maintenant, le rédacteur en chef de XDA-Developers Mishaal Rahman (h / t: 9to5Google) a tweeté que Google testait l’API UWB d’Android 12 sur un appareil nommé “Raven”. Rahman explique que Raven est le nom de code d’un Pixel de nouvelle génération alimenté au silicium de Google.

Le représentant XDA n’a pas été en mesure de préciser si Raven était le Pixel 6, le Pixel 6 XL ou un autre appareil Pixel. Il n’y a pas non plus de clarté sur ce que Google a à l’esprit pour UWB. En disant cela, 9to5Google a consulté le code Android 12 open source qui montre que le système peut déterminer la distance et l’angle d’approche entre deux appareils basés sur UWB. Il ajoute que la fonctionnalité UWB est apparemment limitée aux applications système pour le moment.

Nous avons vu Apple et Samsung publier des balises de suivi alimentées par UWB, qui sont essentiellement des versions plus précises des balises de suivi de Tile. Il est donc possible que Google publie également ses propres trackers. Mais Samsung s’est également associé à des constructeurs automobiles pour activer les clés de voiture UWB.

Xiaomi a également démontré la fonctionnalité de maison intelligente alimentée par UWB en octobre 2020, permettant aux utilisateurs de simplement pointer leur téléphone vers un appareil de maison intelligente équipé de UWB pour interagir avec lui. D’un simple toucher, les menus de contrôle de l’appareil sur le téléphone changent automatiquement en fonction du gadget de maison intelligente sur lequel votre téléphone est pointé. Et avec l’écurie de haut-parleurs intelligents, d’écrans intelligents, de caméras de sécurité Nest de Google, etc., UWB semble être un ajout judicieux pour des commandes plus transparentes.

