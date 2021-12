Google poursuit des cybercriminels russes présumés

08/12/21 à 10h33 CET

Google a poursuivi des pirates informatiques qui, selon lui, font partie d’un réseau de cybercriminalité qui a volé des informations à des utilisateurs du monde entier. Une plainte mentionne deux Russes et 15 individus inconnus qui seraient derrière Glupteba, un « botnet » malveillant qui a infecté plus d’un million d’ordinateurs. Les criminels utilisent ces systèmes d’appareils compromis pour pirater des données privées.

C’est la première affaire que Google lance contre un botnet. Selon une plainte déposée à New York et révélée mardi, le botnet construit par Dmitry Starovikov, Alexander Filippov et leurs associés est devenu une « incarnation technologique moderne et sans frontières du crime organisé ».

Le malware Glupteba, qui a été détecté pour la première fois en 2011, se propage via des sites de téléchargement tiers, des services de streaming de films en ligne et un site Web qu’il aurait été frauduleusement affilié à YouTube, qui appartient à Google. Les informations privées volées via le botnet peuvent être utilisées pour commettre des crimes tels que la fraude. Des documents judiciaires allèguent que le botnet Glupteba se distingue des autres par sa « sophistication technique ».