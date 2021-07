Google poursuivi par 36 États pour domination du Play Store

in

Plus de la moitié des États américains et Washington DC ont déposé une plainte antitrust contre Google sur le Play Store. Le procès fait valoir que Google étouffe la concurrence, mais la firme qualifie l’affaire de “sans fondement”. La nouvelle affaire intervient quelques mois seulement après qu’une poursuite similaire a été intentée contre le Play Store concernant son système de facturation et ses frais de service.

C’est officiel. Google fait maintenant face à un autre procès antitrust. Après qu’un récent rapport ait suggéré qu’une nouvelle poursuite était imminente, 36 États et Washington DC ont maintenant officiellement déposé une plainte contre le géant de la technologie remettant en question le contrôle du Google Play Store.

La poursuite attire l’attention sur les frais de service de Google perçus par les développeurs pour les achats des consommateurs effectués dans le magasin. Mais Google croit que la poursuite, au lieu de défendre le choix des utilisateurs, l’« ignore » complètement.

Selon Politico, le cas des États soutient que Google domine l’écosystème des applications Android et étouffe les défis des magasins tiers. Cependant, dans une longue déclaration publiée par Wilson White, responsable de la politique publique de Google, la société affirme que la poursuite attaque “un système qui offre plus d’ouverture et de choix que les autres”.

Les arguments de Google

Dans la déclaration, Google affirme qu’il n’est pas seulement en concurrence avec d’autres OEM Android, mais aussi avec Apple et son App Store. La société affirme qu’Apple est son principal concurrent en termes de revenus de l’App Store.

“Nous rivalisons pour les développeurs et les consommateurs, et si nous ne leur offrons pas la meilleure expérience sur Google Play, ils ont d’autres alternatives à choisir”, ajoute Google.

Google pense également que le Play Store “augmente la concurrence”, mentionnant spécifiquement que ce n’est pas le seul moyen pour les utilisateurs d’installer des applications sur Android. Il mentionne la possibilité de charger des applications sur Android, la présence d’autres magasins d’applications intégrés à d’autres appareils OEM et la possibilité pour les développeurs de promouvoir d’autres magasins d’applications au-delà du Play Store.

Avant le lancement d’Android 12, la société a annoncé son intention d’introduire des fonctionnalités de type Play Store pour les magasins tiers sur le système d’exploitation. Bien que ce soit une décision qui profite à la fois aux consommateurs et aux développeurs, le procès présente cette décision particulière sous un nouveau jour.

Enfin, Google affirme que le Play Store profite à la fois aux consommateurs et aux développeurs sur le plan économique. Il fait valoir que la plupart des développeurs ne paient pas de frais de service et que ceux qui en représentent moins de 3 %.

La société mentionne également sa récente baisse des frais de service de 15 % pour le premier million de dollars effectué par les développeurs. Néanmoins, la société prend toujours une réduction de 30% au-delà de ce chiffre et prévoit d’imposer à toutes les applications répertoriées sur le Play Store d’utiliser son service de facturation. Cela forcerait Netflix, Epic Games et Match Group, propriétaire de Tinder, à adhérer au système de facturation et aux commissions de Google à partir de septembre.

Les autres poursuites antitrust

La dernière poursuite antitrust intervient après quelques mois chargés pour les avocats de Google.

Le développeur de Fortnite, Epic Games, a poursuivi Google et Apple en août 2020, présentant un argument similaire contre le Play Store et l’App Store. Google mentionne Epic Games dans sa déclaration, soulignant la similitude des deux costumes et qualifiant les deux de “sans mérite”. Quelques jours seulement après le déménagement d’Epic, une autre poursuite réclamant les 30% de commission de Google a été déposée en Californie.

En fin de compte, Google prétend que le dernier procès intenté par les États nuira aux petits développeurs et consommateurs qu’ils visent à protéger. Voir son commentaire de clôture ci-dessous.

Ce procès ne vise pas à aider le petit gars ou à protéger les consommateurs. Il s’agit de stimuler une poignée de grands développeurs d’applications qui souhaitent profiter des avantages de Google Play sans payer pour cela. Cela risque d’augmenter les coûts pour les petits développeurs, d’entraver leur capacité à innover et à rivaliser, et de rendre les applications de l’écosystème Android moins sécurisées pour les consommateurs.

Mais que pensez-vous? Faites le nous savoir dans les commentaires.