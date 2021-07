Google pousse Apple à adopter le RCS avec argument de sécurité

La messagerie a toujours été un point difficile pour les téléphones Android par rapport aux iPhones simplement parce qu’iMessage est, tout simplement, très bon à la fois pour son expérience et sa sécurité. Alors que Google résout enfin ce problème avec l’adoption élargie du RCS avec un cryptage de bout en bout, la société pousse son rival, Apple, à faire de même en soulignant que la méthode de secours actuelle supprime instantanément la sécurité.

Au cas où vous auriez manqué la nouvelle, Google et Verizon ont annoncé aujourd’hui un partenariat qui verrait Verizon supprimer son application SMS/RCS propriétaire par défaut et adopter celle de Google. À leur tour, les clients de Verizon auraient accès au profil universel qui autorise les messages RCS entre les opérateurs du monde entier et le cryptage de bout en bout également. Cela a complété les trois grands opérateurs aux États-Unis après qu’AT&T ait rejoint la mêlée en juin et T-Mobile avant cela.

De toute évidence, les choses commencent enfin à décoller en ce qui concerne l’adoption du RCS sur Android, mais il existe toujours un énorme obstacle à cette technologie avec les iPhones. Les utilisateurs d’Android peuvent désormais discuter en RCS entre d’autres utilisateurs de la plate-forme, mais l’envoi d’un texte à un utilisateur d’iPhone ramène les deux parties au SMS.

S’adressant à The Verge cette semaine, Hiroshi Lockheimer, responsable Android de Google, a commenté ce point, expliquant que si “l’autre plate-forme” – alias Apple – continue de s’appuyer sur les SMS comme solution de secours, elle abandonne le cryptage et, à son tour, la sécurité et la confidentialité offertes par iMessage d’Apple.

À l’avenir, l’expérience de messagerie par défaut sur Android sera plus sécurisée. L’expérience de messagerie de secours sur l’autre plate-forme n’aura pas de cryptage s’il s’agit toujours de SMS. Je pense que c’est une dynamique assez intéressante et j’espère que, comme tout le monde se concentre sur la sécurité et la confidentialité, cela deviendra une partie importante de la discussion.

C’est un angle intelligent pour Lockheimer et, à son tour, Google pour jouer. Au cours des dernières années, Apple a présenté à ses clients un discours fort sur la sécurité et la confidentialité. En adoptant le RCS et en transformant instantanément les messages entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android en RCS crypté, Apple remplit ce récit mais perd un peu d’un avantage concurrentiel, il sera donc intéressant de voir comment les choses se dérouleront au cours des prochaines années. Lockheimer n’aurait apparemment pas confirmé si Apple et Google avaient été en discussion pour apporter RCS à l’iPhone.

Il convient de noter, bien sûr, que RCS se tourne également vers SMS comme solution de repli lorsque les connexions de données sont perdues. Cependant, Lockheimer fait pression pour que le repli ne soit pas utilisé lors du passage entre les iPhones et les téléphones Android comme c’est le cas aujourd’hui.

