Google prend un coup effronté à LG avec la nouvelle publicité Pixel 6

Google a publié une nouvelle annonce Pixel 6 sur YouTube. La vidéo tente de convaincre les propriétaires de LG de passer aux Pixels.

La série Pixel 6 de Google s’annonce comme la ligne téléphonique Pixel la plus excitante depuis des années, et le service marketing de l’entreprise travaillait dur avant même le lancement officiel des téléphones.

Maintenant, Google a publié une nouvelle vidéo Pixel 6 sur YouTube pour promouvoir les produits phares (voir ci-dessus). La vidéo répertorie 113 raisons pour lesquelles les gens devraient passer à la ligne Pixel « lorsque le fabricant de votre ancien téléphone cesse de fabriquer des téléphones ».

C’est une tactique plutôt intéressante de la part de Google, suggérant peut-être où l’entreprise espère gagner des parts de marché. Après tout, LG était assez important dans les Amériques, mais n’était pas parmi les cinq premiers joueurs comme l’Europe et l’Asie. On peut donc supposer que Google espère combler le vide laissé par LG aux États-Unis et au Canada.

La vidéo n’est cependant pas un poney à un tour, car elle mentionne des arguments de vente légitimes tels que l’expérience de la caméra, les baisses de fonctionnalités, la détection des accidents de voiture et la durée de vie de la batterie.