Google prépare le Pixel 6a et viendrait avec une version un peu inférieure de son processeur Google Tensor | La technologie

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont avec nous depuis peu de temps, mais il est déjà question qu’ils auront bientôt un petit frère appelé Google Pixel 6a.

Google a présenté il y a quelques semaines ses nouveaux appareils destinés à concurrencer le haut de gamme Android et les propositions d’Apple. Ces nouveaux téléphones portaient le nom de Pixel 6 et Pixel 6 Pro, étant les premiers à monter le nouveau processeur appelé Google Tensor.

Ce processeur créé et signé par Google pose certains dilemmes à de nombreux utilisateurs, le premier étant ses performances. Il ne fait aucun doute qu’il sera capable de gérer n’importe quelle tâche, mais sera-t-il capable de surpasser le Qualcomm Snapdragon 888 ? Beaucoup ne croient pas et peuvent avoir raison.

Mais il faut donner un certain vote de confiance à ceux de Google, même s’il faudra attendre qu’il tombe entre nos mains afin de vérifier tout le positif et le négatif sur ce processeur tout juste sorti du four. La chose intéressante est qu’il semble qu’un nouvel appareil avec ce processeur soit déjà en cours de planification.

Eh bien, on ne sait pas exactement s’il s’agira de ce processeur. Ce qui se passe, c’est que Google aurait complètement abandonné l’utilisation de processeurs qui ne sont pas arrivés signés par eux-mêmes. Le Google Pixel 6a serait un appareil de milieu de gamme supérieur avec des fonctionnalités intéressantes, si elles sont coupées.

Ce qui se dit, c’est qu’il aurait moins d’appareils photo que ses grands frères, deux pour l’arrière et un pour les selfies. Le module arrière pourrait être composé d’un capteur principal signé de 12,2 mégapixels et le secondaire serait un ultra grand angle de 12 mégapixels, tous deux signés Sony.

La caméra frontale, également de Sony, serait de 8 mégapixels. Ce que l’on attend du reste des spécifications, c’est qu’il dispose de 6 Go de RAM et de versions de stockage qui démarrent à partir de 64 Go ou 128 Go, la batterie est encore une information à découvrir. Nous devrons attendre que Google l’officialise pour connaître les détails.