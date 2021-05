Google prépare un nouveau “ hub de partage de bureau ” dans Chrome

Google teste une nouvelle fonctionnalité Chrome appelée «Hub de partage de bureau» ou «Menu de partage Chrome». En substance, la société souhaite rationaliser toutes les nombreuses façons dont vous pouvez partager du contenu à partir de Chrome et le placer dans une interface simple.

Comme indiqué par Chrome Story, une fois ce nouveau hub activé, vous pourrez effectuer des actions telles que la génération d’un code QR, le partage sur des appareils, la diffusion d’un onglet et d’autres actions qui tournent autour du partage de la page actuelle avec une autre personne ou un autre appareil à partir d’un emplacement centralisé.

Vous ne pouvez pas encore l’utiliser. Il existe actuellement juste derrière un indicateur “haring-hub-desktop-omnibox” dans Chrome Canary et ne peut être utilisé que sur Chrome 92. Si vous avez hâte de l’utiliser sur Chrome stable, vous devrez attendre juillet à le plus tôt. Comme pour tous les drapeaux Chrome, il n’est pas non plus garanti de faire ses débuts lorsque sa version Canary sera stable, vous pouvez donc vous retrouver à attendre encore un moment.

Alors que Chrome était plus ou moins stable avant 2020 (à l’exception des mises à jour de l’interface utilisateur), Google a travaillé sur l’amélioration des fonctionnalités de productivité dans ses versions plus récentes. Des choses comme renommer les fenêtres, les groupes d’onglets et maintenant le hub de partage contribueront grandement à faire de Chrome le navigateur à utiliser. La société renforcera également ses offres Chromebook avec toutes les mises à jour de Chrome telles que ces Chromebooks qui ont récemment acquis une fonctionnalité de «hub téléphonique». Un autre outil de type «hub» pour améliorer la productivité trouvera probablement un accueil chaleureux parmi la base d’utilisateurs de Chrome OS en constante augmentation.

Seriez-vous intéressé par le partage du hub lors de son lancement ou préférez-vous la façon actuelle de faire les choses? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

