Google préparerait un nouveau système d’exploitation axé sur la réalité augmentée | La technologie

La nouveauté de Google serait un système d’exploitation créé explicitement pour être compatible avec la réalité augmentée, il n’y a toujours pas beaucoup de données à son sujet ; mais la vérité est qu’il promet beaucoup.

La réalité augmentée n’a pas été reléguée au second plan avec l’arrivée de la réalité virtuelle. Et, est-ce que ce type de manifestation technologique a beaucoup plus d’utilisations que nous ne le pensons. En fait, il nous entoure dans notre vie de tous les jours.

Ce qui se passe, c’est que bien souvent, nous ne savons pas comment cela fonctionne ou, simplement et simplement, nous ne nous arrêtons pas pour penser à ce type de technologie. Google estime que nous n’avons pas encore tout vu dans cette section.

Et, est-ce que les dernières nouvelles indiquent que Mountain View serait prêt à mettre toute la viande sur le grill grâce à la réalité augmentée. En fait, ce qu’ils semblent faire, c’est créer un nouveau système d’exploitation.

Oui, Google, le propriétaire d’Android et avec des systèmes comme ChromeOS, Android TV et WearOS veut revenir au développement d’un système d’exploitation ; mais dont la principale caractéristique est qu’elle est la plus compatible avec la réalité augmentée.

La nouvelle a atteint les médias grâce à Mark Lucovsky, un développeur bien connu qui a travaillé à la fois chez Facebook et Microsoft, a publié sur ses réseaux sociaux qu’il fait désormais partie d’une équipe de développement de Google.

Cette équipe de développement aurait pour tâche de créer un système d’exploitation pour la réalité augmentée dans Google. La vérité est que l’idée n’est pas du tout farfelue compte tenu des chemins que suivent les entreprises.

Le moteur de recherche Google a publié une nouvelle fonctionnalité. Lorsque vous recherchez des animaux sauvages, une option apparaît pour les voir au format de réalité augmentée.

Nous avons récemment vu comment Facebook a été renommé Meta et a ensuite annoncé son Metaverse. Cet espace dans lequel tout et rien est possible, une réalité dans laquelle travailler, jouer et se rencontrer de manière virtuelle.

Google a peut-être vu les intentions de différentes entreprises ont décidé de mettre les batteries et de commencer à faire quelque chose de leur propre chef. Il n’y a pas beaucoup plus de détails pour le moment, même si vous devrez être attentif pour connaître toutes les nouvelles.